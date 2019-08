Open-Air mit über 400 begeisterten Besuchern

Bad Mergentheim.Die „Spätschicht“ im Wildpark Bad Mergentheim an jedem ersten Donnerstag im Monat ist vielen längst ein Begriff und hat entsprechend unzählige Fans. Statt wie üblich im Erdhaus zu feiern, lockte diesmal wieder das Open-air mitten im Wald unterm Sternenhimmel – und über 400 Besucher ließen es sich nicht nehmen, einen schönen Sommerabend mit toller Live-Musik und mit Freunden zu genießen.

„Gonzo’s Friends“ stehen, so wie sie selbst sich auch bewerben, für handwerklich und künstlerisch hochwertige Covermusik, der in jedem Takt anzumerken ist, dass Komponisten und Songwriter am Werk sind, die zwar „nachspielen“, aber ihr komplettes künstlerisches Potenzial einbringen, unterhaltsam, mit Tiefgang, nie banal. Besser kann man es einfach nicht erklären.

„Gonzo‘s Friends“, das sind Michael Breitschopf, Stefan Breuer, Fabian Michel und Harald Schneck. Sie sorgten wie im Vorjahr für beste Stimmung. Das Wetter spielte erneut mit. Es wurde eifrig getanzt, gelacht, mitgesungen und reichlich gechillt.

Als Vorband traten „Vater & Ton“, das Singer- and Songwriter-Duo aus Bad Mergentheim auf.

Die stimmgewaltige Popsängerin Lisa Bund, die 2007 als Drittplatzierte bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ erstmals bekannt wurde, bereicherte das abendliche Programm ebenso wie der absolut hörenswerte Saxophonist Michael „Stoney“ Steiner. Das Publikum applaudierte reichlich. Krankheitsbedingt fehlte einzig der US-amerikanische Soul-Sänger Sydney Youngblood, der ebenfalls im Vorfeld angekündigt worden war.

Als das Ende der Veranstaltung, gegen 23 Uhr, nahte, gaben die Musiker noch einmal alles und das Publikum umlagerte die Bühne ausgelassen feiernd und verabschiedete die Band und ihre Mitspieler unter großem Beifall in den endgültigen Feierabend.

Aber: Fortsetzung folgt bereits am 5. September mit „Gonzo’s Friends und John Noville.

