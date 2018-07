Optik Werz zieht ins ehemalige TZ-Gebäude

Anzeige

Bad Mergentheim.Seit Mai 2015 stehen die Gebäude der Tauber-Zeitung, in dem der Verlag, die Redaktion und die Druckerei untergebracht waren, leer. Der Bad Mergentheimer Geschäftsmann Dominik Möhler hatte sie 2017 über eine seiner Firmen erworben und versprochen, das Areal mit neuem Leben zu erfüllen. Jetzt erfolgt dazu der nächste Schritt.

Im ehemaligen Reisebüro der Tauber-Zeitung am Ledermarkt 6 hielt im September vergangenen Jahres bereits das „Stadtlädle“ von Michaela Schwager Einzug. Nun steht fest: Optik Werz mit Manuela Stolz und Karin Schnäbele an der Spitze verlagern ihr Geschäft von der Burgstraße an den Ledermarkt in die Räume des früheren TZ-Kundenforums und der TZ-Redaktion.

Eigentümer Dominik Möhler sagt dazu: „Es gab verschiedene Interessenten und es galt die beste Variante für den Ledermarkt zu finden, um die Attraktivität in unserer Innenstadt weiter zu steigern.“ Das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss seien nun vergeben.