Oratorium erklingt im Münster

Bad Mergentheim.Die katholische Münstergemeinde St. Johannes und die Stiftung Kirchenmusik „musica ecclesia“ präsentieren am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr ein Adventskonzert im Münster St. Johannes. Als Hauptwerk des Abends erklingt das „Oratorio de Noël“ (Weihnachtsoratorium) von Camille Saint-Saëns.

Weitere Choräle, Neue Advents- und Weihnachtslieder, sowie die Austeilung des „Friedenslicht von Bethlehem“ ergänzen das Programm. Solisten des Abends sind Marie Christine Köberlein, Sopran, Anna Leuser-Valls, Mezzosopran, Cristina Otey, Alt, Michael Tischler, Tenor und Wolfgang Weiß, Bass. Das Streichorchester „Musica Sacra“ mit Konzertmeister Andreas Berge wird ergänzt durch die Harfenistin Liv Hansen. An der Orgel musiziert Lucas Ziegler, am Klavier Katharina Grzesiak. Als Chöre wirken der Jugendchor und der Münsterchor St. Johannes, sowie der Eltern-Lehrer-Ehemaligen-Chor der Grund- und Realschule St. Bernhard mit. Zudem beteiligt sich der Eltern-Lehrer-Ehemaligen Chor.

Die Gesamtleitung liegt in Händen von KMD Michael Müller. Das „Oratorio de Noël“ wurde von Saint-Saëns als Komposition 1860 abgeschlossen, aber erst 1869 erstmals in der Pariser Kirche „La Madeleine“ aufgeführt und anschließend als Opus 12 in Druck gegeben. Der Komponist verwendet lateinische Texte des Neuen und Alten Testaments sowie Texte, die in der Weihnachtszeit in den liturgischen Büchern zu finden sind. Seine Musik offenbart jene Züge, die als typisch französisch gelten können: Klarheit und Übersichtlichkeit der Proportionen, Eleganz in den melodischen Linien. Eintrittskarten sind beim Münsterpfarramt, bei der Touristinformation, sowie allen Reservix-Vorverkaufstellen erhältlich. Der Reinerlös dient den notwendigen Renovierungsarbeiten im Münster und dem Neubau der Orgel. pm

