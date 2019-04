Ordensmotto „Helfen und Heilen“ immer noch aktuell

Bad Mergentheim.Helfen und Heilen, das Motto des Deutschen Ordens, ist nach wie vor aktuell. Das sagte Schwester Maria Regina Zohner in ihrer Festrede zum St. Georgs-Tag 2019.

Der Orden begann als Hospital im Heiligen Land, wandelte sich zum Ritterorden und vollzog schließlich die Rückbesinnung auf sein ursprüngliches Motto, das machte Sr. Maria-Regina Zohne im Roten Saal deutlich. Mit bunten Fahnen, in Uniformen und Zivil strömten die Gäste ins Schloss.

Musikalisch gestaltet wurde der Festakt vom Deutschmeister-Spielmannszug. Lehr verwies auf die mit dem Ordensmotto verbunde „Besinnung auf das christliche Bekenntnis“, das heute im Zusammenwirken mit bürgerschaftlichen Engagement umgesetzt werde. Der Orden lebe in Bad Mergentheim weiter, sagte Lehr. Der Orden und seine Gedanken seien „so aktuell wie vor 829 Jahren bei seiner Gründung“, sagte Lehr. Und deshalb sei das 800-Jahr-Jubiläum ein willkommener Anlass, die Tradition zu pflegen und aktuellen Anforderungen umzusetzen.

OB Udo Glatthaar lobte das Engagement aller an der Traditionspflege beteiligten Vereine und Gruppen in der Stadt und er freute er sich über die zahlreichen „Gäste aus Europa und der ganzen Welt“. Der Orden sei „prägend für die Stadt“, und zwar bis heute. Deshalb sei auch das Jubiläum „überaus wichtig“. Sie wolle versuchen, „rüberzubringen, was mir am Herzen liegt“, sagte Festrednerin Sr. Maria-Regina Zohner zu Beginn ihrer Festrede. Und das gelang ihr überaus überzeugend.

Nicht die Ordensgeschichte war ihr Thema, sondern das, was für die Ordenschwestern daraus erwuchs. Mit der Rückkehr nach 1945 in Stadt und Caritas-Krankenhaus sei das „Helfen und Heilen“ wieder zum Hauptanliegen geworden – und die bis zu 56 Ordensschwestern erfüllten dies mit allergrößtem Engagement über Jahrzehnte hinweg mit Leben, nahmen Leitungsfunktionen ein und trugen ihren Teil bei zum guten Ruf des Krankenhauses.

Dabei übten sie mehr als nur ihren Beruf aus, nahmen die historische Verpflichtung an, mehr noch, sie seien in der Stadt wahrhaft heimisch geworden, sagte Zohner: „Wir lieben diese Stadt, wir sind hier zuhause!“. Die Schwestern un ddie Familiaren „sehen uns als Familie“, auch wenn sie – durchaus mit Stolz und Berechtigung – deutlich machte, dass es ja die Frauen gewesen seien und sind, „die die Botschaft weitertragen“. Daran habe sich auch in den letzten 30 Jahren nichts geändert. Das vielfältige Engagement der Schwestern zeige sich an vielen Orten. Dass der Nachwuchs fehle – „im Gegensatz zu den Aufgaben!“ – sei bedauerlich, denn „das Ordensleben ist ja vielfältig und tatsächlich modern“. Das Motto „Helfen und Heilen“ werde man weiterleben, an veränderte Bedingungen anpassen und zeitgerecht umsetzen. Denn, so Zohner weiter, „es ist wunderbar zu sehen, dass das von den Menschen angenommen wird.“ Ihre Schlussfolgerung: „Wir Deutschordensschwestern sind modern!“, sagte sie und bekam dafür großen Beifall. Andreas Taruk (Jägerbataillon Wien 1 Hoch- und Deutschmeister/Präsident Deutschmeisterbund) betonte die enge Verbundenheit zu Bad Mergentheim. Das Bataillon sehe sich in der Traditionsfolge. „Wir sind Soldaten, aber wir wollen nicht nur mit militärischen Mitteln agieren.“ Taruk wies auf humanitäre Einsätze oder Hilfeleistungen nach technischen Unfällen und Naturkatastrophen hin. „‚Heilen und Helfen’ ist durchaus eine soldatische Aufgabe und ist uns auch heute noch ein Ansporn. Diese Verpflichtung leben wir“, sagte Taruk. Der Orden habe Bad Mergentheim und allen Orten in seinem Einflussbereich „Werte gegeben, die sich zu leben lohnen“.

Der Landeskommandant der bayerischen Landwehren, Oberst Jürgen Völkl, sagte, dass „die Geschichte nicht nur schwarz-weiß“ schreibe. Das Ordensmotto sei ein Ansporn für die historischen Garden und Wehren, Geschichte zu vermitteln und der heutigen Generation eine Verbindung zu den historischen Wurzeln zu ermöglichen. Sein Appell an alle: „Helft uns, dabei zu helfen unsere Botschaft weiterzugeben!“

