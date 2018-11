„Ordentlich getankt“

Bad Mergentheim.Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein unbekannter bevor er sich am Sonntag an das Steuer seines Autos setzte. Der 28-Jährige war gegen 23.30 Uhr bei Bad Mergentheim mit seinem BMW auf der B 290 unterwegs und wurde auf Höhe des Edelfinger Hofes von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert in Höhe von 2,6 Promille. Zudem wusste der Mann nicht genau wo er seinen Führerschein gelassen hatte. Die Fahrt endete an dieser Stelle für den 28-Jährigen. Dann musste er die Polizisten zu einer Blutentnahme in Krankenhaus begleiten. Entsprechende Anzeigen kommen laut Polizeibericht auf ihn zu.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018