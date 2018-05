Anzeige

Bad Mergentheim.Die im vergangenen Jahr begonnene Konzertreihe „20 Minuten Orgelmusik zur Marktzeit“ in der Schlosskirche Bad Mergentheim wird in diesem Jahr fortgeführt. Die Musik erklingt jeweils freitags um 11 Uhr am 18. Mai, 15. Juni, 20. Juli, 10. August und 21. September. Die Orgel der Schlosskirche wurde 1990 von Orgelbaumeister Peter Plum aus Marbach/Neckar erbaut und verfügt über 36 Register auf drei Manualen und Pedal. Es lassen sich Werke vieler Epochen auf ihr darstellen. An der Orgel wird im ersten Konzert am 18. Mai Kantor Lucas Ziegler mit Werken aus Klassik (Wolfgang Amadeus Mozart), Barock (Georg Böhm) und Romantik (Gustav Adolf Merkel) zu hören sein. Die sogenannte „Königin der Instrumente“ wird in der Vielfalt ihrer Klangfarben vorgestellt. Eintritt frei, Spenden werden erbeten. pm