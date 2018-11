Ortsdurchfahrt wieder freigegeben

Neunkirchen/Althausen.Die Ortsdurchfahrt Neunkirchen ist wieder für den Verkehr freigegeben. Die Bauarbeiten sind beendet. Die Fahrbahndecken zwischen Neunkirchen und Althausen sowie in der Ortsdurchfahrt Neunkirchen wurden erneuert. Die Baumaßnahmen erfolgten in zwei Abschnitten und jeweils unter Vollsperrung der L 514. Das Land, so das Regierungspräsidium Stuttgart in einer Pressemitteilung, investierte rund 450 000 Euro in den Erhalt der Infrastruktur. sabix/Bild: Michael Weber-Schwarz

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018