Ortsgruppe ehrt treue Mitglieder

Markelsheim.Ortsgruppenvorsitzender Detlef Maschke eröffnete die Adventsfeier der Markelsheimer VdK-Gruppe und begrüßte die anwesenden Gästeund Ehrengäste, sowie Ortsvorsteherin Claudia Kemmer.

Positive Zahlen

Markus Schmitt, der in Vertretung von Werner Seeger, dem neuen neuer Kreisvorsitzenden anwesend war, bedankte sich für die Einladung und gab verschiedene Informationen seitens des VdK bekannt – dass sich der VdK zum Beispiel für Arbeit, Rente und soziale Belange für Menschen einsetzt bzw. tätig ist.

Er teilte mit, dass der VDK-Sozialverband in Württemberg rund 225 000 Mitglieder, deutschlandweit rund 1,9 Millionen und der Kreisverband Bad Mergentheim 3163 Mitglieder habe. Im Jahr 2018 wuchs der Kreisverband um 163 Mitglieder. Der VdK habe im Jahr 2018 durch seine Hilfe für Mitglieder überneun Millionen Euro erstritten und somit vielen Menschen geholfen. Am Ende seiner offiziellen Rede trug Schmitt im Auftrag von Werner Seeger ein Gedicht in bayrischer Sprache vor.

Im Laufe des Naschmittages trug Detlef Maschke einige Gedichte vor, es wurden mehrere Weihnachtslieder mit Gitarrenbegleitung von Herbert Kuhnhäuser gesungen.

Hinweis auf Versammlung

Maschke gab schließlich für das kommende Jahr die geplanten Termine/Veranstaltungen der Ortsgruppe bekannt, unter anderem die Hauptversammlung am 15. März um 17 Uhr im Gasthaus Sonnenhalde (Schlipf).

Es folgten schließlich noch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaftenb, die durch den Vorsitzenden Maschke durchgeführt wurden.

