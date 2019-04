Ostern feiern mit Rittern

Bad Mergentheim.In diesem Jahr, dem großen Jubiläumsjahr „800 Jahre Deutscher Orden in (Bad) Mergentheim“, ist auch die beliebte und bewährte Osterbackstube des Deutschordensmuseums für Kinder von acht bis zwölf Jahren darauf abgestimmt.

Am Samstag, 13. April, von 14 bis 17 Uhr findet sie unter dem Titel „Ostern feiern mit den Deutschordensrittern“ statt. Christine Wahl und Heike Uibel aus dem Arbeitskreis Museumspädagogik haben sie vorbereitet und Folgendes überlegt: Was kam bei den Rittern und Priestern des Deutschen Ordens an Feiertagen und besonders an Ostern auf den Tisch? Wo wurde der Fisch frischgehalten, der in der Fastenzeit gegessen wurde? Wie wurde der Tisch gedeckt und wie hat man getafelt?

An diesem Samstagnachmittag heißt es also: Alles dreht sich um’s Essen im Schloss! Und wie es sich gehört, wird zum Schluss des „Festmahls“ bei Hofe Süßes serviert. Im Café im Schlossgarten werden – nach einer kurzen Pause – unter Anleitung der Konditormeisterin Antje Kurz Waffeltörtchen mit Nougatcreme und Marmelade gefüllt und mit Deutschordenswappen oder mit zuckrigen Ostereierchen dekoriert, die die stolzen „Konditorlehrlinge“ anschließend mit nach Hause nehmen dürfen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.04.2019