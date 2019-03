Bad Mergentheim.Der traditionelle Ostertanz der Kurverwaltung findet am Ostersonntag, 21. April, um 19.30 Uhr im Großen Kursaal statt. Wer das Tanzbein schwingen möchte, ist hier genau richtig. Die Tanzband des Kur- und Salonorchesters Hungarica wird mit einem abwechslungsreichen musikalischen Programm durch diesen Abend führen. Karten gibt es zu den üblichen Öffnungszeiten beim Gäste-Service im Haus des Gastes, Telefon 07931 / 965-225, an der Gläserausgabe bei der Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Telefon 07931 / 57-4820, an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. kv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.03.2019