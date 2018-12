Pappelinsel wieder von Wasser umgeben

Seit den 1990er Jahren wird der Schlosspark, der um 1800 als englischer Garten angelegt wurde, wieder seinem historischen Ursprung angenähert.

Bad Mergentheim. Auch in der Gartenkunst gibt es Moden. So erfolgte im 18. Jahrhundert ein fundamentaler Stil- und Geschmackswandel vom barocken, französischen Garten hin zum malerisch geprägten englischen Landschaftsgarten mit geschwungenen Wegen, weiten Rasenflächen und Baumgruppen, die von exotischen Bauten wie zum Beispiel dem Chinesischen Haus und dem orientalischen Mondhäuschen in Mergentheim ergänzt wurden.

Auch hier an der Tauber machte sich die Mode des englischen Gartens breit, denn ab 1791 ließ Erzherzog Maximilian Franz von Österreich in seiner Eigenschaft als Hoch- und Deutschmeister im Süden und Osten seiner Deutschordensresidenz einen an der Natur orientierten Garten anlegen, der allerdings im Laufe der folgenden Jahrhunderte starken Veränderungen unterworfen wurde (darüber berichteten wir in unserer zweiten Folge).

Das Land Baden-Württemberg legt Wert darauf, das Denkmalensemble von Schloss und Park in Mergentheim zu erhalten und den Park, soweit es möglich ist, wieder in seinen ursprünglichen Zustand (um 1800) zurück zu versetzen, und zwar anhand eines 1990 erarbeiteten, zehn Bauabschnitte umfassenden Parkpflegewerks.

Wie Ingo-Michael Greiner, Amtsleiter von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, mitteilt, wurde der Kernbereich der Anlage von 1995 bis 2000 im Rahmen von vier Bauabschnitten umgestaltet. Dadurch sei ein Erholungsraum für Bürger und Gäste entstanden. Auch ökologische Aspekte mit neuen Wasserflächen, Wiesen und Blütenstauden hätten Berücksichtigung gefunden. Im Folgenden werden wir auf diese Bauabschnitte näher eingehen.

Ursprünglich bildete das Mondhäuschen das Zentrum eines Parkbereichs, der von symmetrisch angeordneten Obstbäumen und einer auf das Gebäude ausgerichteten Wegeachse gegliedert war. Mitte der 1960er Jahre verschwand dieses Raumbild. Es blieb eine Wiesenfläche mit spärlicher Bepflanzung übrig. Im Rahmen des ersten Bauabschnitts (1995) wurde die ursprüngliche Wegeführung wieder hergestellt. Die Obstbaumreihen wurden nach historischem Vorbild in die Erde gesetzt. Um das orientalisch anmutende Halbmondhäuschen wurde ein Schmuckbeet gelegt. Parkbänke wurden aufgestellt, und das Mondhäuschen wurde restauriert.

Der Steeggarten befindet sich zwischen dem Schellenhäuschen, dem Tauberkanal, der östlichen Schlossmauer und den Bahnschienen. Durch den Bau der Bahnlinie wurde sein nördlicher Teil abgetrennt.

Der südliche Teil hat sich im Laufe der Zeit nicht so erheblich von seinem historischen Vorbild entfernt, wie es in anderen Bereichen des Schlossparks der Fall war. Allerdings sind die geschlängelten Wege begradigt worden, und die ursprüngliche Gestaltung mit unterschiedlichen Wuchsformen und Wuchshöhen war verloren gegangen.

Dies wurde im Zuge des zweiten Bauabschnitts (1997) wieder rückgängig gemacht.

Zudem wurde vor den Bahnschienen ein Spielplatz angelegt, der natürlich nicht Teil der historischen Rekonstruktion ist.

Malerische Trauerweiden

Eine Hauptattraktion im ehemaligen Hofgarten war sicherlich die Pappelinsel inmitten eines kleinen Sees, die von Felsblöcken und einer mannigfaltigen Vegetation geprägt war. Den See gab es nur wenige Jahrzehnte. In den 1970er Jahren wurde das trockengelegte Bett mit Erde aufgefüllt und ein Kinderspielplatz zu Füßen der im Volksmund auch Schneckenberg oder Schneckenbuckele genannten Pappelinsel errichtet. Dank des dritten Bauabschnitts (1998) erhebt sich die Insel wieder aus einem See mit den malerischen Trauerweiden am Ufer.

Im Zuge des vierten Bauabschnitts, der den Arbeitstitel „Lichte Gehölzpartie am Chinesischen Haus“ trug und im Jahr 2000 abgeschlossen werden konnte, wurden die verdichteten Gehölzbestände ausgelichtet und zum Teil ersetzt, um eine größere Gehölzvielfalt zu erreichen. Zudem wurde das Schellenhäuschen renoviert.

1,4 Millionen Euro hat das Land in die Umsetzung der ersten vier Bauabschnitte in den 1990er Jahren gesteckt, teilt Joachim Benz, Landschaftsarchitekt und Referatsleiter für Freiflächenplanung und Grünflächenmanagement beim Amt Vermögen und Bau mit.

In unserer nächsten Folge werden wir der Frage nachgehen, welche von den noch fehlenden sechs Bauabschnitten geplant sind und wann, wenn überhaupt, mit ihrer Umsetzung gerechnet werden kann.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.12.2018