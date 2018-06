Parforcehornbläser gestalten Hubertusmesse in Oberbayern

Anzeige

Am zweiten Reisetag führte Adolf Köbele die Gruppe dann in der Nähe Ruhpoldings mit einer einstündigen Wanderung in sein abgelegenes Jagdrevier in traumhafter Lage in den oberbayrischen Bergen, wo man sich auf der Röthelmoosalm stärken konnte.

Am Abend traf man sich mit den ortsansässigen Jagdhornbläsern am Gasthof und spielte ein gemeinsames Konzert – die Mergentheimer mit ihrem Es-Horn, die Rupertiwinkler Jagdhornbläser in gekonnter Weise auf dem B-Horn.

Eine Ausfahrt führte die Reisegruppe in die 120 000-Einwohner-Stadt Salzburg. Am Sonntagmorgen ging es dann schließlich zur Hubertusmesse in die nahe Kirche. Von italienischen Baumeistern errichtet, verfügt diese größte Pfarrkirche Deutschlands mit Platz für rund 500 Gottesdienstbesucher über eine einzigartige Akustik. Ein einmal angeschlagener Ton steht rund vier Sekunden im Raum, bis er verklingt. Das ist eine echte Herausforderung für Hornisten. Bewältigt man sie, erleben die Zuhörer atemberaubende Musik. Bewältigt man sie nicht, haben sie keine Freude.

Matthias Michelberger, Leiter der Parforcehorngruppe Mergentheim, stellte seine Bläser hervorragend auf die akustischen Gegebenheiten ein, so dass die Gruppe sicher eine ihrer besten jemals geblasenen Messen darbieten konnte.

Mit dazu bei trug sicher auch der ortsansässige Pfarrer, selbst Jäger, der die Messe zusammen mit seinen Ministranten in sehr ergreifender Weise zelebrierte. ws

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.06.2018