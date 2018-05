Paris, die „Stadt des Lichts“

Anzeige

Bad Mergentheim.Um Paris geht es bei einer Abendveranstaltung am Mittwoch, 13. Juni im katholischen Gemeindehaus (Martinusstube). Der schwäbische Franzose Eberhard Vollmer bereitet an diesem Abend mit den Teilnehmern eine Kurzreise in die Hauptstadt Frankreichs vor. Neben interessanten Geschichten über die „Stadt des Lichts“, wie sie auch genannt wird, ihre Geschichte, ihre Touristenattraktionen und ihren historischen Gebäuden, werden die Teilnehmer sprachlich auf die wichtigsten Situationen vorbereitet, die einem während eines Parisaufenthaltes begegnen können. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Anmeldung und weitere Informationen bei der Keb Dekanat Mergentheim e.V. unter Tel. 07931/9689743 oder per E-Mail: keb.mergentheim@drs.de. keb