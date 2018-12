BAD MERGENTHEIM.„Paris – mon amour!“ ist das Museumskonzert zum Jahresschluss überschrieben, das am Sonntag, 30. Dezember, um 19.30 Uhr im Deutschordensschloss stattfindet. Es musiziert das „Trio Lézard“.

Nach nun schon über 20-jähriger Konzerttätigkeit in unveränderter Besetzung, kann man das Trio Lézard heute als eines der führenden „Trio d’anches“ weltweit bezeichnen. Mit dem Gewinn des Echo Klassik 2015 wird dies eindrucksvoll bestätigt. Das Ensemble sieht sich in der Tradition des großen „Trio d’anches de Paris“ und setzt die Geschichte dieser Formation mit erweiterten klanglichen Ausdrucksmöglichkeiten fort.

Es ist so nicht nur in der Klangwelt des Paris der 1930er Jahre zuhause, sondern interpretiert stilsicher Musik verschiedenster Epochen, von J.S. Bach über W.A. Mozart bis hin zu französischen Chansons, und dies auf über 20 verschiedenen Instrumenten.

Dabei fällt die unkonventionelle Programmgestaltung durch sechs Jahrhunderte, zwischen Originalkomposition und Bearbeitung, und über Genregrenzen hinweg auf. Das Trio Lézard ist zu Gast bei Festivals und Konzertreihen in ganz Deutschland und Europa.

Die drei auch privat eng befreundeten Musiker Stéphane Egeling (Oboe), Jan Creutz (Klarinette) und Stefan Hoffmann (Fagott) freuen sich bei jedem Konzert aufs Neue, wenn ihr Publikum am Ende vor Begeisterung die Bühne stürmt. Das 1927 gegründete „trio d’anches de Paris“ etablierte die Besetzung Oboe, Klarinette, Fagott zu einer eigenständigen Gattung. In dieser Tradition sehen sich die Mitglieder des Trio Lézard. In Bad Mergentheim ist das Trio Lézard zum ersten Mal zu Gast. Mit einem unkonventionellen Programm mit Werken von Bach und Mozart, aber auch Chansons der 1930er Jahre, gestalten sie das traditionelle Jahresabschlusskonzert. mk

