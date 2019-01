Passende Studienplätzefinden

Bad Mergentheim/Mosbach.Rund 1000 Unternehmen bieten an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach/Bad Mergentheim Studienplätze an. Es ist für Schüler nicht einfach, bei so viel Auswahl das Passende zu suchen. Wieso also nicht sich finden lassen? Die neue Bewerberbörse der Hochschule macht es möglich.

Online-Portal

Das Online-Portal bietet eine Plattform für den Erstkontakt zwischen den Studieninteressierten und den Personalern der Unternehmen. „Damit ergänzt es das bisherige, zeitaufwendige Verfahren, bei dem die jungen Leute jedem Unternehmen individuelle Bewerbungsunterlagen schicken“, erläutert Verwaltungsdirektorin Christine Zimmer.

Man habe nämlich festgestellt, dass die großen, sehr bekannten Unternehmen bevorzugt angeschrieben werden. Der Nachteil für die Studiereninteressierten und die weniger bekannten Unternehmen: Eine große Anzahl an Bewerbern konkurriert für wenige Stellen, während ebenso attraktive Angebote aus dem Mittelstand weniger Beachtung finden.

Interessierte legen Profil an

In der Bewerberbörse legen Studieninteressierte nach der Registrierung ein eigenes Profil mit ihren Fähigkeiten, Vorkenntnissen und Interessen an. Die Partnerunternehmen der DHBW Mosbach und des Campus Bad Mergentheim suchen selbst im Pool an Bewerbern nach den idealen Kandidaten für ihre Stellen und schreiben sie über das Portal an. Über den dauerhaft hinterlegten Suchfilter werden die Unternehmen regelmäßig über neue passende Bewerber informiert.

Chancen erhöhen

„Mit einem einzigen Profil können Schüler also viele verschiedene Duale Partner gleichzeitig erreichen und dadurch die Chance erhöhen, das richtige Unternehmen zu finden“, erklärt Christine Zimmer den Vorteil.

„Ideale Ergänzung“

Die Bewerberbörse ist damit die ideale Ergänzung zur aktiven Bewerbung. „Es ist wichtig, aber sehr aufwendig, die bestgeeigneten Mitarbeiter zu finden. Daher freut es mich besonders, dass wir mit der Bewerbungsplattform diesen Service bieten können, dass unsere Partnerunternehmen und die Studieninteressierten zusammenzufinden.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019