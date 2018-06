Paul Kugler wird Klinikseelsorger

Anzeige

Bad Mergentheim.Paul Kugler (60), bisher Pfarrer der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Süd, wechselt in die Klinikseelsorge. Er wird künftig im Caritas-Krankenhaus tätig sein. Kugler ist in Mengen geboren. Er studierte in Tübingen und Rom Theologie und wurde 1987 in Weingarten zum Priester geweiht. Seine Vikarszeit verbrachte er in Bettringen und Kornwestheim. Von 1991 bis 1998 war Kugler Diözesankaplan der Katholischen Studierenden Jugend (KSJ) und gleichzeitig Administrator der Kirchengemeinden in Suttgart-Vaihingen. Im September 1998 übernahm er die Leitung der Kirchengemeinden St. Josef in Stuttgart-Mitte und St. Antonius in Stuttgart-Kaltental, ab 2013 war er zusätzlich Administrator von St. Maria in Stuttgart-Mitte. Ab 2015 war er Pfarrer aller drei Kirchengemeinden in einer neu gegründeten Seelsorgeeinheit. pm