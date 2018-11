Personalwechsel an der Spitze vollzogen

Bad Mergentheim.Der Vorstandsvorsitzende und Gesellschafter der Palux Aktiengesellschaft Erhard Ikas wird auf eigenen Wunsch und gemäß seiner langfristig geplanten Alters-Nachfolgestrategie sein Amt als Vorstandsvorsitzender zum 30. November niederlegen. Das schrieb das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Der Aufsichtsrat hat in seiner jüngsten Sitzung den Diplom-Kaufmann Torsten Hehner in den Vorstand berufen. Er übernimmt dort die Verantwortung für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Personal. Der Aufsichtsrat ist hiermit dem Vorschlag des Gesellschafters und Vorstandsvorsitzenden Erhard Ikas gefolgt. Torsten Hehner (54) ist seit dem 1. Dezember 2015 als Vertriebsleiter International bei Palux tätig und hat seitdem diesen Vertriebsbereich stetig und erfolgreich gestaltet. Dabei wurden sowohl die Aktivitäten in Westeuropa als auch im Nahen Osten sowie Asien und Australien deutlich ausgebaut. Vorstandsvorsitzender Ikas zeigt sich überzeugt, dass der nun komplettierte Vorstand mit dem bereits seit März 2017 dort tätigen Dr. Hilmar Rudloff und dem neu berufenen Mitglied Hehner die Geschicke des Unternehmens erfolgreich gestalten wird. Mit dem Ausscheiden von Erhard Ikas wird Rudloff neben seiner Hauptverantwortung für Entwicklung, Produktion und Auftragsabwicklung auch die Aufgaben als Sprecher des Vorstands übernehmen. Erhard Ikas wird weiterhin als geschäftsführender Gesellschafter der Gustatus Holding GmbH sowie als Geschäftsführer der Tochtergesellschaften Servator Service Line und CSS Catering System Services tätig sein.

Es ist geplant, dass Erhard Ikas ab dem 1. Januar 2019 in den Aufsichtsrat von Palux wechselt und dort den Vorsitz übernimmt. Edmund Brenner wird dann als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender dem Unternehmen weiterhin verbunden bleiben. Weitere Aufsichtsratsmitglieder sind – wie bisher – Dr. Bernd Kober und Christian Ikas. pm

