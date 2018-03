Peter Gladel und Helmut Leschinger sind nun Ehrenmitglieder

Anzeige

In Anschluss folgte der Bericht des Schriftführers Andreas Konrad. Er ließ das Vereinsjahr mit seinen Feierlichkeiten und Geschehnissen noch einmal Revue passieren. Nach dem ausführlichen Kassenbericht und der Erläuterung des Zahlenwerks durch Gesamtvereinskassier Rainer Blank und Fußballabteilungskassier Andreas Tremmel, bescheinigen die Kassenprüfer Christian Müller und Michael Konrad eine einwandfrei und korrekte Führung der Kasse.

Der scheidende Abteilungsleiter Fußball, Peter Gladel, sprach in seinem Bericht von einer weiterhin sehr guten Zusammenarbeit der Spielgemeinschaft Bad Mergentheim/Löffelstelzen. Er dankte auch dem neuen Trainergespann um Sascha Höfer für die gute Arbeit. Er machte auch noch einmal deutlich, dass der Schritt in die Spielgemeinschaft – auch zum damaligen Zeitpunkt – die richtige Entscheidung war. Für die AH dankte Christian Wenzel allen Aktiven für deren Engagement und betonte, dass man sich mit Edelfingen auch außerhalb des Platzes gut versteht.

Sein letzter Bericht

Seinen letzten Bericht an die Mitgliederversammlung präsentierte Tennis-Abteilungsleiter Helmut Leschinger. Er hob die Herren 1 heraus, diese erspielten sich in der Bezirksstaffel 1 den ersten Platz und wurden damit Meister und steigen in die Bezirksstaffel auf.

Auch in diesem Jahr findet die 14. Tennismeisterschaft vom 31. Mai bis 3. Juni in Löffelstelzen statt, bei der wieder Mannschaften aus dem ganzen Main-Tauber Kreis zugelassen sind.

Zum Schluss bedankte sich Helmut Leschinger als scheidender Tennisabteilungsleiter bei allen die ihn bei seiner Arbeit an vorderster Front unterstützt haben und freut sich, dass er mit Sebastian Heger einem Eigengewächs die Tennisabteilung anvertrauen konnte.

Nach den Abteilungsberichten wurde vom Ortsvorsteher Egon Brand die Entlastung der Vereinsführung beantragt, die einstimmig von den anwesenden Mitgliedern angenommen wurde.

Die anschließenden Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Gesamtverein: Vorsitzender Thomas Niesandt, zweiter Vorsitzender Lothar Aschenbrenner, Kassier Rainer Blank, Schriftführer Andreas Konrad.

Fußballabteilung: Sportlicher Leiter Iyob Mogos, Kassier Andreas Tremmel, Schriftführer Johannes Blank, Jugendfußballleiter Joachim Ruf, AH-Leiter Christian Wenzel, Kassenprüfer Christian Müller und Michael Konrad.

Die schon vorab in der 31. Abteilungsversammlung neu gewählte Leitung der Tennisabteilung wurde von der Hauptversammlung bestätigt.

Nach den Neuwahlen galt es noch zwei verdiente, langjährige Funktionäre des SV Löffelstelzen zu verabschieden. Der Vorsitzende Thomas Nieswandt bedankte sich bei dem scheidenden Fußballabteilungsleiter Peter Gladel und Tennisabteilungsleiter Helmut Leschinger für ihre jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit für den SV.

Die anschließende Laudatio auf diese beiden „Urgesteine“ hielt der langjährige Weggefährte und Ehrenvorsitzende des SV Löffelstelzen, Egon Brand. Auf Beschluss des Vorstandes wurden Helmut Leschinger und Peter Gladel zu Ehrenmitglieder des SV Löffelstelzen ernannt.

Die diesjährigen Ehrungen des Vereins wurden auf der Jahresfeier des SVL im Februar im Gemeindesaal Löffelstelzen durchgeführt. Hierfür konnte dieses Jahr der Vorsitzende des Sportkreises Mergentheim, Volker Silberzahn, gewonnen werden, der die Ehrungen vornahm.

Die Jahresfeier führt der Verein durch, um sich bei allen Helfern zu bedanken, die im Laufe eines Jahres für den Verein tätig waren, sei es als Sportheimdienst, als Trainer, als Helfer bei den diversen Veranstaltungen, die der Verein durchführt, usw.

Bei einem kleinen Programm in dem festlich geschmückten Gemeindesaal wurden hier gemeinsam ein paar schöne Stunden verbracht.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018