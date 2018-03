Petitionsausschuss kann nicht „helfen“

Anzeige

Auf Anfrage unserer Zeitung teilte Meryem Ergün von der Landtagspressestelle die Entscheidung des Petitionsausschusses vom Donnerstag offiziell mit: „Der Ausschuss konnte zum Bedauern der Vorsitzenden Beate Böhlen (Grüne) keine Abhilfe schaffen. Ein 30-Jähriger aus Gambia kam während seiner Ausbildung zum Altenpflegehelfer in Abschiebehaft.“ Die Petition sei zeitgleich zur bereits eingeleiteten Abschiebemaßnahme eingegangen, erläuterte Böhlen laut Presseerklärung. „Das Ansinnen wurde zu spät an uns herangetragen, um eine Aussetzung des Vollzugs gemäß des sogenannten Stillhalteabkommens zu bewirken.“ Eine Vertreterin des Innenministeriums habe, so die Mitteilung, in der Sitzung erläutert, dass selbst die Einstufung der Altenpflegehelferausbildung als „qualifizierte Ausbildung“ im Rahmen der baden-württembergischen „3+2-Regelung“ keine aufschiebende Wirkung entfaltet hätte.

So hält nun das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe „an den aufenthaltsbeendenden Maßnahmen fest“, wie Sprecher Uwe Herzel bestätigt. Dame Ndow sitzt weiter in Pforzheim in Abschiebehaft.

Dort möchte ihn heute Claudia Sazinger vom Bad Mergentheimer Arbeitskreis „Asyl“ besuchen. Beim Telefonat gestern sagte der 30-Jährige nur wenig zu Sazinger. „Es geht ihm sehr schlecht. Er ist ziemlich fertig“, so Sazinger. Dass es nun keine offiziellen Wege mehr gebe, die Abschiebung zu verhindern, sorgt bei ihr für großen Frust, weil „gute Integration in Deutschland nicht belohnt wird“. Am 20. März soll wieder ein Flug mit abgelehnten Asylbewerbern nach Gambia starten, weiß Sazinger von Dame Ndow. Doch auch wenn er in diesen Flieger gen Afrika steigen muss, will sie weiter mit ihm Kontakt halten.

