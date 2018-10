Pflanzentausch am 20. Oktober

Bad Mergentheim.Seit 30 Jahren ist dieses Oktoberwochenende ein fester Termin bei Hobbygärtnern. Die Naturschutzgruppe Taubergrund veranstaltet auch dieses Jahr eine Pflanzentauschbörse, bei der am 20. Oktober vor dem Evangelischen Gemeindezentrum in der Härterichstraße 18, in Bad Mergentheim zwischen 9 Uhr (ab 8.30 Uhr nur Annahme ) und 12 Uhr überzählige Pflanzen aus dem eigenen Garten abgegeben und ausgetauscht werden können. Gefragt sind Stauden, Bodendecker, Kräuter- und Gewürzpflanzen und Samen. Auch Neugartenbesitzer, die nichts anzubieten haben, können das Angebot nutzen und wertvolle Tipps zu Standort und Pflege bekommen. Unerfahrene wie auch erfahrene Gartenfreunde können mit Mitgliedern der Naturschutzgruppe in Austausch treten und neben Anregungen mit etwas Glück den ein oder anderen Pflanzenschatz mit nach Hause nehmen.

