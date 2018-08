"Phänomenale Zusammenarbeit" führte zum Erfog

Neunkirchen.Mit zahlreichen Veranstaltungen feiert der TSV Althausen/Neunkirchen dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Dazu gehörte auch das Kinderturnfest des Turnkreises Bad Mergentheim am Sonntag. Mit sieben teilnehmenden Vereinen auf dem Sportgelände in Neunkirchen und in der Sporthalle im Berufsschulzentrum in Bad Mergentheim fand das Kinderturnfest mit rund 370 Teilnehmern einen so großen Anklang

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2744 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.06.2010