Philosophische Anstöße

Bad Mergentheim.Bei einer Führung auf dem Philosophenweg am Samstag, 8. September, kann man sich von den Weisheiten älterer und zeitgenössischer Philosophen zum Nachdenken über Gott, Welt und Mensch anstoßen lassen. Die Führung auf dem Rundweg mit 20 angebrachten Tafeln, auf denen die philosophischen Weisheiten festgehalten sind, dauert rund zwei Stunden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Übersichtstafel des Philosophenweges, die sich an der Tauberfußbrücke zum Kurpark befindet. Veranstalter ist der Arbeitskreis Philosophenweg, eine Kooperation von Katholischer Erwachsenenbildung, Kulturverein und Kurseelsorge.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.09.2018