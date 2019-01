Photovoltaik aufs Parkhaus-Dach

BAD MERGENTHEIM.Die Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH erlaubt den Bau und Betrieb einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Parkhauses „Bahnhof“ in der Zaisenmühlstraße. Das insgesamt rund 2000 Quadratmeter große Dach ist dafür grundsätzlich geeignet. Interessenten können sich ab sofort bei der Stadt melden und erhalten dann nähere Informationen. Diese erste Kontaktaufnahme sollte bis Freitag, 8. Februar, erfolgt sein. Nur wer bis dahin mit der Stadtverkehr GmbH in Verbindung steht und ein grundsätzliches unverbindliches Interesse bekundet hat, kann im weiteren Verfahren berücksichtigt werden. Ansprechpartner sind Florian Dietzel, Telefon 07931 / 57-3225, E-Mail an florian.dietzel@bad-mergentheim.de und Artur Wirtz, Telefon 07931 / 57-2001, E-Mail artur.wirtz@bad-mergentheim.de. stv

