Pkw beim Abbiegen übersehen

Bad Mergentheim.Die Freiwillige Feuerwehr der Kernstadt musste am Mittwochabend zu einem Unfall ausrücken, weil an einem der beteiligten Pkws die Ölwanne aufgerissen wurde und auslief. Gegen 21.30 Uhr bog ein 21-Jähriger mit seinem Seat von der Würzburger Straße in die Kapuzinerstraße ein und übersah dabei offenbar den auf der Igersheimer Straße fahrenden Mercedes eines 53-Jährigen. Der Mercedes wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes abgelenkt, überfuhr eine Verkehrsinsel und riss einen Metallpfosten eines Gehweggeländers sowie dessen Metallkette heraus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 9000 Euro. Verletzt wurde niemand. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018