Pkw mit Roller kollidiert

Bad Mergentheim.Bei der Kollision eines Pkw mit einem Roller ist am Dienstagabend der Zweiradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 20 Uhr war der 23-jährige Pkw-Fahrer auf der Wilhelm-Frank-Straße unterwegs und wollte nach links in die Hangstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 53-jährigen Roller-Fahrers. Dieser befuhr die Wilhelm-Frank-Straße von Edelfingen kommend und wollte nach links abbiegen. Es folgte ein Frontalzusammenstoß, wobei der Rollerfahrer zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Caritas-Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.