Planung für „72 Stunden“ angelaufen

Es ist die Sozialaktion des BDKJ: Unter dem Motto „72 Stunden – uns schickt der Himmel“ werden 2019 bundesweit wieder zahlreiche Gruppen mit verschiedenen Projekten aktiv werden.

Bad Mergentheim. Gerade hat der Nikolaus seinen Einsatz gehabt, und alles schaut auf Weihnachten und Silvester. Doch es gibt auch Menschen, die weit voraus denken. Und sie planen Großartiges: Erneut nimmt das Dekanat Mergentheim an der Aktion „72 Stunden“ des BDKJ (Bund der deutschen katholischen Jugend) teil – zuletzt war dies 2013 der Fall. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart, zu der der Altkreis Mergentheim ja gehört, ist zum vierten Mal dabei.

2013 bildeten sich im Altkreis neun Gruppen, die ihre Ideen umsetzten und Gutes taten. 2019 können die ehrenamtlich tätigen Gruppen wieder im sozialen, interreligiösen oder auch ökologischen Bereich tätig werden – kurzum Projekte zu entwerfen und umzusetzen, die „den ganzen sozialen Nahraum betreffen“, wie Dekanats-Jugendreferent Matthias Reeken erklärt. Koordiniert wird dies alles im Katholischen Jugendreferat in Bad Mergentheim – im Büro in der Mühlwehrstraße 12 traf sich am Montagabend der aktuell vierköpfige Koordinierungskreis.

„2013 hatten wir neun Gruppen, für 2019 hoffen wir auf zehn“, sagte Reeken. Bisher, so Pastoralassistent Christian Slunitscheck, habe „schon eine Gruppe zugesagt, fünf bis sechs sind gerade dabei, sich zu finden“. Es ist also noch Luft nach oben, und es ist auch noch ein bisschen Zeit. „Aufgerufen, an dieser Aktion teilzunehmen, sind junge Menschen im Alter von zehn bis 35 Jahren“, verweist Heike Böhm auf die Rahmenbedingungen. Und nein, „man muss nicht Mitglied in einem katholischen Verband sein, man muss nicht einmal unbedingt katholisch sein“, ergänzt Doreen Hartmann. Helfen und mit anpacken können alle, die guten Willens seien. Zudem seien ja ausdrücklich auch „interreligiöse“ Projekte möglich. „Die Aktion ist offen für alle“ ergänzte der Pastoralassistent auch mit Blick auf die Struktur des Altkreises – und die ist ja nicht durchgehend katholisch.

Der Sinn der Aktion „72 Stunden“ ist einfach zu erklären: Junge Menschen haben viele Ideen, und auch wenn manches nicht umsetzbar ist – vieles ist es doch. Und gerade im weiten Feld des Sozialen gibt es ja viel zu tun. Dabei können die verschiedenen Gruppen – „von Bad Mergentheim bis Creglingen“, wie Reeken betont – Menschen in den Vordergrund rücken, die oft übersehen werden: Behinderte, Wohnungslose, Asylbewerber und Flüchtlinge sowie einsame Menschen. Oder eben Gutes tun für ein Wohngebiet, einen Kindergarten oder den Wohnort allgemein. Die Projekte können politische, interreligiöse, ökologische, kulturelle, generationsübergreifende, kreative oder internationale Dimensionen haben. „Wichtig ist, dass sich die Gruppen nicht für sich selber, sondern für andere einsetzen. Darüber hinaus soll es keine Projekte geben, die sowieso angestanden hätten, aus irgendeinem Grund aber nicht geklappt haben – die Aktionsgruppen sind also keine Lückenfüller“, verdeutlicht Slunitschek.

Wer bei „72 Stunden“ mitmachen will, „kann sich bei uns melden“, betonen die Mitglieder des Koordinierungskreises. Und das sollte „am besten bis Ende Januar geschehen, denn es gibt ja viel zu besprechen“, verdeutlicht Heike Böhm, die 2013 selbst in einer Gruppe aktiv war – „wir bekamen damals eine Aufgabe gestellt und hatten keine Ahnung, was uns erwartet. Es war spannend und eine tolle Erfahrung.“

Der Koordinierungskreis hat gleich mehrere Aufgaben: „Wir planen die Auftaktveranstaltung, betreuen die Aktionsgruppen und organisieren die Projektsuche sowie die Suche nach Projektpaten“, erklärt Reeken. „Zunächst prüfen wir, ob die Idee passt. Dann unterstützen wir die Gruppen bei der Bewältigung von Anträgen und Genehmigungen, also beim jeweils notwendigen Kontakt zu Behörden und Ämtern.“ Und schließlich denkt sich der Koordinierungskreis auch einige Projekte aus. „Wir haben schon einige Sachen im Kopf“, sagt Doreen Hartmann.

Das besondere an der Aktion ist die Aufteilung, denn es gibt für interessierte Gruppen und Initiativen drei Möglichkeiten der Teilnahme: Wer etwas tun will, aber sich nicht auf ein bestimmtes Projekt einigen konnte, kann unter dem Motto „Get it!“ mitmachen: Diese Gruppe bekommt vom Koordinierungskreis einen Umschlag mit der zu lösenden Aufgabe. „Die wird überraschend sein, aber auf jeden Fall machbar“, betont Hartmann. Völlig aus dem „Nichts“ kommt der Auftrag nicht, denn der Koordinierungskreis hat sich ja im Vorfeld mit der Gruppe ausgetauscht.

Wer ein eigenes Projekt (angemeldet) hat, setzt dieses unter dem Motto „Do it! um. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, die unter dem Kürzel „Connect it!“ läuft. Hierbei treffen zwei Gruppen aufeinander, denn die Aufgabe erfordert das Zusammenwirken.

Los geht’s für alle Gruppen am 23. Mai um 17.07 Uhr, und dann haben alle genau 72 Stunden Zeit, die (selbstgestellte) Aufgabe abzuarbeiten.

„Wir sind natürlich über die 72 Stunden ständig vor Ort, halten den Kontakt zu den verschiedenen Gruppen und geben Hilfestellung, wenn es nötig ist“, sagt Heike Böhm. Und da alle Gruppen „der Himmel geschickt hat“, gibt es auch Unterstützung aus dem „Off“ – SWR 3 ist das Aktionsradio, das 72 Stunden live berichtet und zudem die Bevölkerung mobilisiert, wenn die Gruppen unvorhergesehene Probleme haben und Unterstützung brauchen. „Wir wünschen uns viele Gruppen mit vielen Ideen“, sagt Dekanats-Jugendreferent Matthias Reeken. Das mache zwar viel Arbeit, bewirke aber „noch mehr Gutes“, ergänzt Doreen Hartmann.

