„Plastikflut“ ist Jahresthema

Bad Mergentheim.Die Naturschutzgruppe Taubergrund bietet am Mittwoch, 15. Mai, eine Exkursion zum Müllheizkraftwerk (MHKW) in Würzburg an. Sie ist Auftakt zum Jahresthema 2019 „Plastikflut“ der Naturschutzgruppe.

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Raum Würzburg sorgte bereits in den siebziger Jahren gemeinsam mit der Stadtwerke Würzburg AG durch den Bau des MHKW für eine zukunftsweisende und umweltschonende sowie möglichst wirtschaftliche und sichere Art der Abfallentsorgung. Aufgrund immer wieder erfolgten Investitionen in moderne Technologien und Nachrüstungen der Rauchgasreinigung zählt die Anlage zu den modernsten der thermischen Abfallbehandlung in Europa. Zudem hat das MHKW Würzburg als erstes seiner Art im süddeutschen Raum ein Informationszentrum für Abfallwirtschaft geschaffen. Abfahrt ist per Bus um 12.30 Uhr vor dem Parkplatz Lidl (Igersheimer Straße) in Bad Mergentheim. Die Rückkehr ist für etwa 18 Uhr geplant. Die Teilnahme an der Exkursion ist kostenfrei. Anmeldungen sind bis zum Freitag, 10. Mai, per E-Mail info@naturschutz-taubergrund.de sowie unter Telefon 07931 / 3661 oder 07931 / 42684 möglich. pdw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019