Plastikflut wird zum Kunstprojekt

Bad MergentheiM.Als Thema für ein Kunstprojekt hat die Naturschutzgruppe Taubergrund die Plastikflut gewählt

Obwohl inzwischen allgemein bekannt ist, dass der Plastikverbrauch ein signifikantes Umweltproblem darstellt, nimmt er doch jährlich um ein Vielfaches zu.

Daher hat sich die Naturschutzgruppe Taubergrund dazu entschlossen, durch Veranstaltungen, Aktionen und Vorträge auf die Problematik der Plastikflut aufmerksam zu machen und möchte hierzu insbesondere Schüler in Kleingruppen oder im Klassenverband aus dem Altkreis Bad Mergentheim zur Teilnahme am Kunstprojekt motivieren. Die Teilnehmer können sich mit ihrem Kunstprojekt präsentieren und durch ihren künstlerischen Ausdruck nicht nur etwas Gutes für die Umwelt tun, sondern auch attraktive Sach- und Erlebnispreise gewinnen.

Die Aufgabe Schüler sollen aus herkömmlichem Hausmüll, Müll aus der Schule oder der Landschaft ein Kunstwerk schaffen, das auf das Problem „Plastikflut“ oder eines seiner Teilaspekte aufmerksam macht.

Die Kunstwerke werden anschließend vom 17. Oktober bis 6. November in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Tauberfranken in der Filiale Härterichstraße 13 ausgestellt. Die Anmeldung zur Teilnahme ist bis zum 1. August per Mail möglich an: info@naturschutz-taubergrund.de oder per Telefon unter Telefon 07931/41660. Die Abgabe erfolgt am 16. Oktober. Die Naturschutzgruppe beantwortet unter diesen Kontaktdaten auch offene Fragen. Weitere Informationen findet man auf der Homepage www.naturschutzgruppe-taubergrund.de.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.07.2019