Platz-Wechsel an der Vorstandsspitze

Die Einkaufsstadt Bad Mergentheim hat eine große Anziehungskraft – bis weit ins Umland hinein. Das freut die Citygemeinschaft und bestärkt den Vorstand, Bewährtes auszubauen.

Bad Mergentheim. Wahlen, Rück- und Ausblicke, Termine und Aktionen standen im Zentrum der Hauptversammlung der Citygemeinschaft Bad Mergentheim. Manuela Stolz stellte nach vier Jahren ihren Posten als Vorsitzende zur Verfügung und rückte mit der Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden freiwillig ins zweite Glied. Ihr bisheriger Stellvertreter Hans-Joachim Kuhn übernahm mit einstimmigem Beschluss die Führung.

Lange Einkaufsnächte (bekannt als „Nachtbummel“), verkaufsoffene Sonntage, aufwendige Weihnachtswerbeaktionen, öffentliche Dinner-City-Touren und vereinsinterne City-Treffs, dazu Vorstandssitzungen und viel Vorbereitungs- und Planungsarbeit prägten im Rückblick wieder die Tätigkeiten der Citygemeinschaft, erinnerte Manuela Stolz zu Beginn der Versammlung im Hotel „Bundschu“.

Viel Lob und Dank

Ihr Dank gelte allen Helfern, allen Vorstandsmitgliedern und allen engagierten Mitgliedern, erklärte Stolz und sprach von „tollen Veranstaltungen“, die man gemeinsam gestemmt habe und die ihre Wirkung beim Publikum nicht verfehlten: „Die Stadt war regelmäßig voll, sehr gut besucht und genau das ist ja auch unser gemeinsames Ziel!“

Stolz hob auch die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung lobend hervor und bedankte sich besonders bei den Arbeitskreisen „Weihnachtsaktion“ und „Innenstadtbelebung“ für ihren Einsatz. „Ohne Leute, die mithelfen und mitarbeiten, sich Gedanken machen und Ideen entwickeln, funktionieren unsere Events nicht“, so Stolz, die namentlich Klaus Arnold, Wolfgang Wunderle und Jürgen Wagner für ihr großes Engagement würdigte – Applaus, der rund 20 anwesenden Mitglieder folgte.

„Sie alle leben die Citygemeinschaft im wahrsten Sinne des Wortes und ohne sie wäre unsere schöne Stadt nichts. Die Nachtbummel, das Lichtermeer und andere erfolgreiche Veranstaltungen haben Bad Mergentheim weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht“, sagte Bürgermeister-Stellvertreterin Manuela Zahn in ihrem Grußwort und freute sich, von vielen örtlichen Unternehmern die positive Rückmeldung bekommen zu haben, dass „sie recht zufrieden mit ihrer wirtschaftlichen Situation sind“.

Hans-Joachim Kuhn verlas schließlich für den verhinderten Kassenwart Aleksandar Trslic den Finanzbericht und wies auf die beliebten City-Gutscheine hin. Ein kleiner Jahresüberschuss konnte erwirtschaftet werden – auch dies sei sehr erfreulich, so Kuhn, wenn man die hohen Ausgaben für alle Aktionen im Jahreslauf anschaue. Kuhn gab vom ebenfalls verhinderten Kassenprüfer Hartmut Imhof die Botschaft „Kasse geprüft, alles stimmt, Entlastung empfohlen“ bekannt und so beantragte Manuela Zahn die Entlastung des Vorstandes, die auch einstimmig erteilt wurde.

Wahlen

Großen Dank für das Vertrauen und für alle Unterstützung äußerte Manuela Stolz und kündigte ihren Rückzug von der Spitze der Citygemeinschaft an. Es habe viel Spaß gemacht, aber die Arbeitsbelastung im eigenen Geschäft und die veränderte, private Situation mit der Wahl ihres Mannes Steffen Hertwig zum Oberbürgermeister von Neckarsulm verlange nach einem Schritt in die zweite Reihe.

Beifall folgte und im Anschluss wurde Hans-Joachim Kuhn, ihr bisheriger Stellvertreter, zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Manuela Stolz ist ab sofort zweite Vorsitzende. Kassier bleibt Aleksandar Trslic. Neue Schriftführerin ist Désiree Tamm-Weidner. Es gibt zudem acht Beisitzer. Diese sind: Klaus Arnold, Wolfgang Hackober, Ulrich Hammel, Michael Herrmann, Sebastian Lutz, Jürgen Wagner, Irmgard und Wolfgang Wunderle. Kassenprüfer bleiben Sven Döding und Hartmut Imhof. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Für ihre Arbeit als Vorsitzende erhielt Manuela Stolz danach noch ein Dankschön der Stadt. Manuela Zahn übergab ihr ein Badetuch mit Stadtwappen und zwei „Solymar“-Gutscheine zur Erholung für sie und ihren Mann.

„Aktionen spannend halten“

Hans-Joachim Kuhn warb schließlich dafür, die erfolgreichen Aktionen der Citygemeinschaft „spannend zu halten“ und meinte, neue Ideen seien stets willkommen. Die begrenzten finanziellen Mittel müssten auch in Zukunft zielgerichtet eingesetzt werden.

In einer kurzen, offenen Diskussion regte Sabine Pfeiffer später eine bessere Ausleuchtung des Marktplatzes beim Nachtbummel an und Wolfgang Wunderle appellierte an den Oberbürgermeister auf die Filialisten in der Stadt einzuwirken, sich finanziell oder materiell bei Werbeaktionen vor Ort zu beteiligen. Die Konzerne, die mit Ablegern in der Innenstadt vertreten seien, würden auch sehr von den Veranstaltungen der Citygemeinschaft profitieren, ihren Umsatz machen, aber die meisten bislang nichts dazugeben, um die Kosten zu schultern. Bürgermeister-Stellvertreterin Zahn nahm die Aufforderung mit und berichtete ihrerseits noch von einer einzelnen künstlichen Weihnachtsgirlande mit LED-Lichtern, die bald zur Probe aufgehängt werden soll, um deren Wirkung zu testen.

400 000 „Kundenanstöße“

Klaus Arnold rief am Ende wortreich und kritisch alle Mitglieder auf, sich mehr – falls noch nicht geschehen – in die Citygemeinschaft einzubringen und aktiv zum gemeinsamen Erfolg beizutragen.

Arnold berichtete auch von über 12 000 Täfelchen Schokolade, die bei der diesjährigen Weihnachtsaktion wieder in der Stadt verteilt werden und von 400 000 „Kundenanstößen“ (Anzeigen in Zeitungen, etc.), die durch umfangreiche Werbemaßnahmen in der gesamten Region getätigt würden. Die Kunden dürften sich außerdem über viele wertvolle Preise freuen.

