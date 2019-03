„Poetry Slams“ künftig im Kino

Bad Mergentheim.Nach nunmehr zwei Jahren und insgesamt vier „Poetry Slams“ hat sich das Jugendhaus Marabu für diese Veranstaltungen einen Kooperationspartner gesucht und ihn mit Sven Döding, Geschäftsführer des Bad Mergentheimer Kino „Movies“, gefunden.

Der am Donnerstag, 28. März stattfindende Slam wird erstmals im „Movies“ über die Bühne gehen. Mit dabei sein wird wieder Moderator und Slam-Master Martin Hönl aus Dietenhofen (Mittelfranken). Er war bereits bei den ersten vier Veranstaltungen an Bord.

„Noch attraktiver gestalten“

Mit dem Tapetenwechsel erhofft sich Carsten Pauly – neben Volker Schröder einer der beiden Leiter des Jugendhauses – einen regeren Besucherzuspruch. Bislang war dieser zwar durchaus in Ordnung und bei einer Veranstaltung war das Jugendhaus mit 60 Zuhörern auch prall gefüllt, dennoch, so glaubt der Sozialpädagoge, könne man mit dem neuen Ort die Veranstaltung vielleicht noch etwas attraktiver gestalten. „Ein Kino-Saal gibt allein vom Ambiente natürlich viel mehr her“, findet Pauly.

Sein Kollege Volker Schröder ergänzt, dass sich in einer Stadt wie Bad Mergentheim mit gut 20 000 Einwohnern ein Poetry Slam durchaus als wiederkehrende Veranstaltung etablieren könnte: schließlich müssten Interessierte sonst nach Würzburg, Heilbronn oder Schwäbisch Hall fahren.

„Es wäre schön, den ein oder anderen zu erreichen, der sonst vielleicht in sein Auto steigt und in die größere Stadt fährt“, hofft Volker Schröder.

Die Besetzung des Tauber-Slams am 28. März kann sich durchaus sehen lassen: So ist das „Line-Up“ laut Moderator Martin Hönl „das Beste aus Franken und Baden-Württemberg“. Mit von der Partie sind das Team „Pöbel und Poesie“ aus Erlangen/Spalt, Maron Fuchs, Finalist beim Bayernslam in Bamberg, Rahel Be und Alexandra Alter aus Nürnberg, Doro Mügge aus Oberasbach, Felix Kaden, ebenfalls aus Erlangen, Martin Geier aus Fürth, Marcel Siedersberger aus Göggingen sowie Natascha Bienert aus Hardheim.

