Polizei ermittelt: Dreimal Brandstiftung?

Bad Mergentheim/Wachbach.Der Brand in „Mio’s Bar“ in der Bad Mergentheimer Altstadt im August vergangenen Jahres ist auf Brandstiftung zurückzuführen, bestätigt das Polizeipräsidium Heilbronn. In alle Richtungen ermittelt wird bezüglich des Brandes der Lagerhalle des Landratsamtes im November und in Sachen Campingplatz „Willinger Tal“. Dort brannten Anfang Dezember die Gaststätte und das Empfangsgebäude nieder (wir berichteten jeweils ausführlich).

Brandstiftung wird auch für die beiden letztgenannten Fälle nach wie vor nicht ausgeschlossen, endgültige Festlegungen seitens der Behörden gibt es aber auch sieben beziehungsweise zwölf Wochen nach den Ereignissen nicht.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Ellwangen erklärt Gerald Olma, Leiter Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Heilbronn, unserer Zeitung auf Anfrage, dass in allen drei Fällen die polizeilichen Ermittlungen laufen und mehr Details aktuell nicht mitgeteilt werden könnten. Nur so viel: „Die oben genannten Fälle stehen nach jetzigem Sachstand nicht in Zusammenhang.“

Gefahr für schlafende Bewohner

Der Brand in „Mio’s Bar“ in der Altstadt war am 20. August kurz vor 3 Uhr ausgebrochen und gefährdete darüber schlafende Hausbewohner. Die Polizei schloss bereits vor Ort einen Einbruch und Brandstiftung nicht aus. Der Sachschaden wurde zunächst auf rund 60 000 Euro geschätzt. Das Wohnhaus war aufgrund des Rauchs vorerst nicht mehr bewohnbar.

Keine Verletzten

Das Feuer in der Lagerhalle des Landratsamtes unterhalb der Wachbacher Straße ereignete sich am 3. November gegen 5.30 Uhr. Großer Sachschaden, aber keine Verletzten waren die Bilanz des Vollbrandes. Von rund 100 000 Euro Schaden und einer möglichen Brandstiftung war kurz nach dem Ereignis die Rede.

Frank Mittnacht, Sprecher des Landratsamtes, sagte unserer Zeitung, dass bezüglich der endgültigen Schadenshöhe aktuell noch keine Informationen der Versicherung vorlägen. „Seitens der Versicherung wurde uns bislang auch nichts über die Brandursache mitgeteilt“, so Mittnacht, der berichtete, dass das Lagerhaus in den letzten Jahren als Abstellplatz für Anhänger, Reifen, Material der Veterinäramtes sowie als Lager für das Jugend- und Landwirtschaftsamt genutzt wurde.

Offene Fragen

Der Brand im „Willinger Tal“, nahe Wachbach, vernichtete am 7. Dezember die Gaststätte und das Empfangsgebäude des Campingplatzes. Über 80 Feuerwehrleute eilten kurz nach 12 Uhr dorthin, um die Flammen zu bekämpfen. Der Sachschaden wurde nach ersten Angaben auf rund 150 000 Euro geschätzt. Personen kamen keine zu Schaden.

War es Brandstiftung? Diese Frage steht seither im Raum und ist bis heute unbeantwortet. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Polizeisprecher Olma. Die Brandursache sei noch offen, heißt es weiter. Wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, kann er derzeit nicht beantworten. . .

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019