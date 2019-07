Polizei findet kiloweise Drogen

Bad Mergentheim.Eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Heilbronn bringt weitere Fakten im Zusammenhang mit einem großen Polizeieinsatz in der Bad Mergentheimer Türkengasse vom vergangenen Mittwoch ans Licht.

Wohnungen durchsucht Bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion (wir berichteten) kam es auch zu einer Festnahme.

Die Kriminalpolizei aus Tauberbischofsheim hat am Mittwoch mehrere Wohnungen in Bad Mergentheim durchsucht. Vorausgegangen waren Ermittlungen Polizei, wonach mehrere Personen im dortigen Bereich mit Rauschgift handeln würden.

Starke Polizeikräfte

Die Durchsuchungen fanden mit starken Polizeikräften statt. „Die Ermittler wurden fündig“, schreibt die Polizei weiter, „sie fanden knapp drei Kilogramm Marihuana, 1,5 Kilogramm Haschisch, Kleinmengen an MDMA („Ecstasy“), Heroin und Kokain.

Gegen einen 24-jährigen Deutschen aus Bad Mergentheim beantragte die Staatsanwaltschaft Ellwangen einen Haftbefehl. Dieser wurde am gestrigen Donnerstag von einem Haftrichter beim Amtsgericht Ellwangen in Vollzug gesetzt. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. mrz/pol

