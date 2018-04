Polizei korrigiert Beschreibung

Anzeige

Bad Mergentheim.Zu dem 80-Jährigen, der seit Sonntagabend aus einem Altenheim in der Austraße vermisst wird, gibt es neue Hinweise. Der an Demenz leidende Mann wurde offenbar gestern in Oberlauda gesehen. Eine Beschreibung aus einer früheren Pressemitteilung wurde berichtigt: Der Mann hat kurze graue, statt braune Haare. Er wiegt etwa 70 Kilogramm statt 85 bis 90 Kilogramm und hat eine normale Gestalt, bei der kein Bauchansatz zu sehen ist. Sein „scheinbares Alter“ gibt die Polizei als Mitte 60 an. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine beige Hose, einen grauen Pullover, ein blau-kariertes Hemd und blaue Schuhe. Unter https://fahndung.polizei-bw.de/fahndung/pp-heilbronn-bad-mergentheim-vermisstenfall/ geht es direkt zur Fahndung. Hinweise an die Polizei unter Telefon 07931 54990. pol/fhm