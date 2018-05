Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Polizei sucht einen Fahrer, der am Mittwoch in Bad Mergentheim einen Unfall verursacht hat. Die 31-Jährige Besitzerin eines Audi A3 parkte diesen gegen 13 Uhr auf einem Parkplatz in der Johann-Hammer-Straße hinter einem Schuhgeschäft. Als sie um 19.20 Uhr wieder an ihr Auto zurückkehrte, stellte die Frau einen frischen Schaden daran fest. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken war ein Unbekannter mit seinem Auto gegen den A3 gefahren.

Anstatt sich aber um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931 / 54990 in Verbindung setzen. pol