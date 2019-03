Polizei sucht Zeugen

Bad Mergentheim.Nach einer Kollision zwischen einem schwarzen BMW und einem Lastwagen in einem Mergentheimer Kreisverkehr sucht das Polizeirevier nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können. Am Freitag war ein 24-Jähriger mit seinem BMW gegen 10 Uhr in Richtung Edelfingen unterwegs. Während er den Kreisel an der B 290 befuhr, rollte laut seinen Angaben auch der 54-jährige Lastwagen-Fahrer von rechts aus der Wilhelm-Frank-Straße ein. Es kam zu einem Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro entstand. Da zu dem Zeitpunkt ein starkes Verkehrsaufkommen herrschte, hofft die Polizei auf Hinweise von anderen Verkehrsteilnehmern. Zeugen können sich unter Telefonnummer 07931 / 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden.

