Polizeiorchester tritt auf

Bad Mergentheim.Der Förderverein Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung im Main-Tauber-Kreis und das Landratsamt veranstalten ein Konzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am Samstag, 5. Mai, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle Bad Mergentheim. Durch das Konzert soll die Arbeit des Fördervereins für Projekte der Sucht- und Gewaltprävention bekannt gemacht werden. Der Erlös kommt dem Förderverein zu Gute. Unterschiedlichste Stilrichtungen wie klassische Musik, symphonische Blasmusik, Swing und Jazz ebenso wie Rock, Pop und traditionelle Blasmusik werden in der klassischen Besetzung mit Blech- und Holzbläsern sowie einer Schlagzeuggruppe dargeboten. Als Dirigent begleitet Prof. Stefan R. Halder durch den Abend.