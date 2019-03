Populismus im Blick

Bad Mergentheim.Im Evangelischen Gemeindehaus findet am Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr, ein Vortrag zum Thema „Völkisch-autoritärer Populismus in den Parlamenten – damals und heute“ statt. „Artgemäßes Leben“, „Volksgemeinschaft und „Umvolkung“ sind Themen. Ein Blick in die Geschichte der völkischen Bewegung im frühen 20. Jahrhundert zeigt laut Pressemitteilung, dass Sprache und Denken führender AfD-Politiker nicht neu sind. Der Referent Timo Büchner zeigt auf, welche Parallelen zwischen der Weimarer Republik und heute bestehen. Wie sollte man damit umgehen? Welche Lehren sollte man aus den düsteren Erfahrungen der 1920er und 1930er Jahre ziehen? Politikwissenschaftler Timo Büchner beantwortet diese und weitere Fragen mit Blick auf die Region. Die Veranstaltung findet im Rahmen fünf Jahre „Netzwerk gegen Rechts Main-Tauber“ statt. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.ngrmt.de.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019