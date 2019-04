Positives Fazit nach Besichtigung gezogen

Bad Mergentheim.Bei der Hauptversammlung des Vereins der Gartenfreunde im Hotel „Alexander“ standen neben den Berichten auch Ehrungen im Mittelpunkt. Vorsitzende begrüßte die anwesenden Mitglieder sowie den Bezirksvorsitzenden der Gartenfreunde Main-Tauber-Kreis, Norbert Lugauer.

Ausgewogenes Verhältnis

Nach dem Gedenken blickte die Vorsitzende Gisela Mauritz auf das Berichtsjahr zurück. Die Gartenbegehung im Sommer ergab ein positives Gesamtbild. Durch strukturelle Vielfalt im naturnahen Garten, erhalten diese eine große ökologische Bedeutung. Neben dem guten Kulturzustand war in den Parzellen ein ausgewogenes Verhältnis von Nutz- und Ziergarten sowie von Erholungsfläche erkennbar.

Die Durchführung von Besichtigungen ist ein fester Bestandteil der Gartenordnung. Pächterwechsel waren überwiegend altersbedingt. Nach wie vor gibt es mehr Bewerber als Fläche zur Verfügung steht. Im extremen Wetterjahr 2018 – mit nicht enden wollendem Rekordsommer – war fleißiges Gießen erforderlich, um Schäden durch Trockenheit zu verhindern. Von den Baumaßnahmen im neuen Gewerbegebiet waren auch Pächter in den Ernst-Fischer-Gärten betroffen. Nach Abschluss der Erschließungsarbeiten wurden diese von der Stadt wiederhergestellt. Der Parkplatz wurde erweitert. Im Areal Igersheimer Straße stehen Arbeitsmaßnahmen an, die in Gemeinschaftsarbeit zu leisten sind. Die Vorsitzende appellierte an deren Einhaltung. Sie ist Pflicht und dient primär der Errichtung und dem Erhalt der Gartenanlagen und deren Einrichtungen. Große Aufregung und Entsetzen gab es an Silvester, als eine Gartenlaube von unbekannter Seite abgebrannt und ein Schaukasten beschädigt wurde. Nach den Berichten von Schriftführer Rainer Gruber und Hildegard Schaumburg für die Frauengruppe war der nächste Punkt der finanziellen Seite gewidmet. Mit Interesse konnten die Anwesenden den Ausführungen von Kassier Meinrad Fischer entnehmen, dass die Finanzen in Ordnung sind. Im Revisionsbericht würdigte Friedel Odenbreit die ordnungsgemäße und korrekte Arbeit des Kassiers. Gegen die vorgetragenen Berichte gab es keine Einwendungen. Hermann Strubel leitete die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erfolgte. Im Anschluss daran standen Ehrungen auf dem Programm. Bezirksvorsitzender Norbert Lugauer verlieh die Goldene Ehrennadel für stolze 50 Jahre Vereinstreue an Heinrich Dziumbla, Karl Steffen und an Ehrenmitglied Oskar Hettenbach, der persönlich nicht anwesend sein konnte.

Franz Heger erhielt die Silberne Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft. Eine besondere Ehrung wurde Richard Trautmann zuteil. Mit seiner Hilfsbereitschaft unterstützte er den Verein bei vielen Veranstaltungen als zuverlässiger Gartenfreund mit großem handwerklichem Geschick.

Als Dank und Anerkennung wird er zum Ehrenmitglied ernannt. Eine Begehung aller Vereinsgärten mit Erfahrungsaustausch ist am Samstag, 6. Juli, vorgesehen. gfm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019