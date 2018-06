Potenzial für die Zukunft

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Firma Tauber-Solar hat bisher mehr als 520 Solarkraftwerke in dem Betreibermodell der Bürgerbeteiligungen in Betrieb genommen, darunter auch viele in der Region.

Zu den größten Solarkraftwerken im Main-Tauber-Kreis zählt die Anlage auf dem Dach einer Logistikhalle in Bad Mergentheim, die pro Jahr mehr als 500 Megawattstunden Strom erzeugt.

Der auf diese Weise erzeugte Strom wird nun direkt vermarktet und unter anderem an der Strombörse in Leipzig gehandelt. Dies übernimmt nun das Stadtwerk Tauberfranken, mit dem Tauber-Solar einen entsprechenden Kooperationsvertrag geschlossen hat.