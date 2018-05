Prädikat „Heilbad“ im Blickpunkt

Anzeige

Die Standortauswahl richtet sich nach den üblichen Aufenthaltsorten von Touristen. Um die Bandbreite möglicher Belastungen gut abzubilden, wird ein Standort mit möglichst geringer Belastung und ein Standort mit voraussichtlich erhöhter Belastung der Luft ausgewählt. Beim Kurpark in der Nähe des Parkhotels wird Grobstaub und Stickstoffdioxid gemessen, an der Schlossmauer in der Kapuzinerstraße wird darüber hinaus noch die Feinstaubkonzentration ermittelt.

Ergebnisse der Luftqualitätsüberprüfung werden nach Ende der Messkampagne voraussichtlich im Sommer 2019 vorliegen. stv

