Preis für Kreisjägervereinigung

BAD MERGENTHEIM.Mit ihrem Engagement rund um die „Wildwochen“ hat die Kreisjägervereinigung (KJV) Mergentheim bei einem Kommunikationswettbewerb des Deutschen Jagdverbandes den zweiten Platz belegt.

Der Deutsche Jagdverband hatte den mit 10 000 Euro dotierten „Sonderpreis Kommunikation“ anlässlich seines 70-jährigen Bestehens ausgeschrieben, um gelungene Öffentlichkeitsarbeit im Jagdbereich aufzuzeigen und zu würdigen. Die Kreisjägervereinigung Mergentheim nahm auf Empfehlung des Landesjagdverbandes Baden-Württemberg unter dem Motto „Jagd mit allen Sinnen begreifen“ daran teil. Denn anlässlich des Themenschwerpunktes „Kulinarisches Deutschland“ der Deutschen Zentrale für Tourismus sowie in enger Abstimmung mit der Stadt Bad Mergentheim hatte sie das Projekt „Wild auf Regionales! – Wildwochen in Bad Mergentheim“ aus der Taufe gehoben.

Mit den seit 2017 stattfindenden herbstlichen Wildwochen soll auf das große Wild-Angebot in den verschiedenen Bad Mergentheimer Betrieben hingewiesen werden. Mit dabei sind Gaststätten, Hotels und Weingärtner in der Kernstadt und den Stadtteilen. Die Herbsthäuser Brauerei hat für die Wildwochen eigens ein Bierfilz gestaltet. Auch der Wildpark und die Jägerschaft bringen sich ein. Besonders beeindruckend waren im vergangenen Herbst das Großdiorama der Kreisjägervereinigung in der Kundenhalle der Sparkasse Tauberfranken und das etwas kleinere in der Empfangshalle des Landhotels Edelfinger Hof.

Beim Bundesjägertag in Berlin wurde das Engagement der KJV nun – bei bundesweit insgesamt 48 Bewerbungen – mit einem zweiten Platz belohnt. Die Kreisjägervereinigung präsentierte als Bewerbung einen achtminütigen Videoclip zu ihrer Arbeit rund um die Aktionen „Wild auf Regionales“. In diesem Video haben unter anderem Oberbürgermeister Udo Glatthaar, Tobis Motz (Geschäftsführer Edelfinger Hof) und der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Wolfgang Reiner, die Aktivitäten der KJV honoriert und kommentiert.

„Mit diesem Projekt wurde die Arbeit der Jäger einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und die Jagd mit allen Sinnen begreifbar gemacht“, so das Fazit von Kreisjägermeister Hariolf Scherer. „Wir freuen uns, dass dieser Einsatz unserer Mitglieder auch in Berlin gewürdigt wird und sehen dies als Verpflichtung und Motivation, uns auch weiterhin im Sinne der nachhaltigen Jagdausübung einzubringen.“ Großen Dank spricht die KJV ihren Mitgliedern Christina Lauer und Professor Dr. Jens Schütte für die aufwändige Ausarbeitung der erfolgreichen Bewerbungsunterlagen aus.

Herzliche Glückwünsche zu der Auszeichnung kommen von Oberbürgermeister Udo Glatthaar: „Unsere Kreisjägervereinigung hat hier im engen Schulterschluss mit der Stadt viel beachtete Aktionswochen ins Leben gerufen, die bei Einwohnern, Kur- und Urlaubsgästen gleichermaßen gut ankommen. Für dieses Engagement bedanke ich mich herzlich. Die Wildwochen sind ein Leuchtturm-Projekt für die Arbeit der heimischen Jäger geworden, aber auch für die Genussregion Taubertal und den hohen Stellenwert regionaler Lebensmittel.“ Zudem übten die Dioramen der KJV gerade auf Kinder eine große Faszination aus und förderten das Naturverständnis.

Der erste Preis ging übrigens an die Kreisjägerschaft Paderborn. Ein Team aus Vorstand, Architektin und Grafiker hat zwei Jahre geplant und getüftelt. Ergebnis: ein begehbares Fernrohr aus Holz mit einer Dauerausstellung zu Wild, Jagd und Natur auf der Landesgartenschau in Bad Lippspringe. kjv/stv

