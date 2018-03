Anzeige

Bad Mergentheim.Das Institut für Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness bietet ab Dienstag, 10. April, um 18 Uhr einen achtwöchigen Kurs „Pilates – Prima für mehr Power“ an. Das Ganzkörpertraining kräftigt insbesondere die Tiefenmuskulatur von Bauch, Rücken und Beckenboden und fördert ein besseres Körpergefühl. Einzelne Muskeln und Muskelpartien werden gezielt aktiviert, entspannt und gedehnt. Selbstverteidigungstrainer und Gewalt- und Präventionstrainer Thomas Hügen wird in einem vierwöchigen Kurs über das Gesundheitsinstitut einfache Techniken zur Selbstverteidigung bei Angriffen zeigen sowie auch Übungen zum Aufbau des Selbstbewusstseins durchführen. Der Selbstverteidigungskurs für Frauen beginnt am Donnerstag, 12. April, um 17.30 Uhr. Information und Anmeldung im GästeService im Haus des Gastes oder unter Telefon 07931/965-250. kv