Prinzenpaare übernehmen die Macht

Bad Mergentheim.Es ist schon eine Leistung: Die „Lustigen Gesellen“, also die Narrengilde der Kolpingsfamilie Bad Mergentheim, hat seit 58 Jahren immer ein Prinzenpaar vorgestellt. Und so ist es auch in diesem Jahr.

Während der Fastnacht wird vieles auf den Kopf gestellt. Nichts geht mehr seinen normalen Weg. Es wird öffentlich marschiert, getrommelt, gesungen und gelacht. Die Narren stürmen Rathäuser und Prinzen übernehmen die Macht.

Woher kommt dieser plötzlich auftretende Sinneswandel, könnte man sich fragen. Vor vielen Jahren hatte das Volk genug von dem gezierten Gehabe der Obrigkeit. Genug von den Verboten und Vorschriften. Genug von irgendwelchen Besatzern in blank polierten Uniformen.

Das dürfte wohl in der heutigen Zeit nicht anders sein, oder? Schon damals hielt das Volk hielt der Obrigkeit den Spiegel vor. Je nach Region wurden vor der großen österlichen Fastenzeit kleine Narrenreiche ausgerufen. Es wurden Regenten, Prinzen und Prinzessinnen proklamiert. Oft wurden diese dann von einem großen Hofstaat begleitet, oder es wurde ihnen ein Zeremonienmeister zur Seite gestellt, um zu zeigen, wie es in den wirklichen Adelshäusern damals zuging.

Der Karnevalsprinz oder das Prinzenpaar ist allerdings im fastnachtlichen Brauchtum eine noch recht junge Erscheinung. Erstmals wird 1823 in Köln ein „Held Karneval“ proklamiert.

Schon damals war er mit Krone und Pfauenfedern, Purpurmantel und güldenem Gürtel, Zepter und Pritsche in der Hand eine recht herrschaftliche Erscheinung. Aber nicht nur einzelne Prinzen wurden ausgerufen. Vielerorts gibt es ein Prinzenpaar oder auch ein Dreigestirn wie man es vom Kölner Karneval her kennt.

In manchen Regionen herrschen auch namhafte Persönlichkeiten. So gibt es im nahegelegenen Krautheim kein Prinzenpaar. Dort regiert der „Götz“ mit seiner eisernen Hand und ihm zur Seite steht seit jeher der Amtmann „Stumpf“. In Bad Mergentheim sind die „Lustigen Gesellen“ der Kolpingsfamilie stolz darauf, seit 58 Jahren ununterbrochen ein Prinzenpaar zu haben. In diesem Jahr regiert seine Tollität Michael VI. und ihre Lieblichkeit Daniela IV. das närrische Völkchen an der Tauber.

Die hiesige Fastnacht ist aber nicht nur für die Großen bestimmt. Auch die Kinder haben einen Platz in dem närrischen Brauchtum. Mit einem eigenen Hofstaat regieren Prinz Tizian I. und Prinzessin Lara I. ihr kleines Narrenreich. Die Amtszeiten sind übrigens ebenfalls von Region zu Region verschieden. In der Regel regieren die Tollitäten von ihrer Proklamation an, die meist am 11.11. stattfindet, solange bis eine neue Tollität im nächsten Jahr proklamiert wird.

In Mainz zum Beispiel gibt es nur zu besonderen Anlässen wie etwa Jubiläen ein Prinzenpaar. Bei den „Moppern“ in Lohr am Main gibt es nur alle fünf Jahre ein neues Prinzenpaar. Aber egal wie lange sie im Amt sind: eines haben alle gemeinsam: Spaß an ihrem Tun und: in ihrer Amtszeit wird immer kräftig gefeiert.

Die Bad Mergentheimer Prinzenpaare rufen deshalb ihr närrisches Volk zum Mitmachen und zum Feiern auf. Dafür haben sie ein großes Programm auf die Beine gestellt.

Los geht es am Samstag, 16. Februrar, mit der ersten großen Prunksitzung. Am nächsten Tag, Sonntag, 17. Februar, gibt es am Nachmittag für die Senioren der Stadt Ausschnitte aus dem Abendprogramm zu sehen.

Die Weiberfastnacht am Donnerstag, 28. Februar, markiert mit der besten Partynacht, die Bad Mergentheim je gesehen hat, den Beginn der letzten fünf „Tollen Tage“.

Am Samstag, 2. März, gibt es dann die zweite große Prunksitzung, wieder gespickt mit Rednern, die wie immer kein Blatt vor den Mund nehmen. Am Fastnachtssonntag nehmen die Tollitäten mit ihrem Hofstaat an der Heiligen Messe im Münster teil.

Am Rosenmontag wird traditionell das Tanzbein geschwungen und am Fastnachtsdienstag gehört der große Saal im katholischen Gemeindehaus ganz den Kindern.

Alle Veranstaltungen finden im katholischen Gemeindehaus in der Marienstraße 1 statt. ge

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019