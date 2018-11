Prinzenpaare übernehmen Regentschaft

Beim Fastnachtsauftakt der Narrengilde „Lustige Gesellen“ wurde auch das Geheimnis um den Träger des Ordens vom Dicken Fell gelüftet.

Bad Mergentheim. Jedes Jahr um den 11. November ergreift das Narrenfieber auch die Lustigen Gesellen der Narrengilde in der Kolpingsfamilie. So wurde traditionsgemäß am Samstagabend mit Lara I. und Tizian I. das Kinderprinzenpaar und mit Daniela IV. und Michael VI. das Prinzenpaar für die 58. Fastnachtssession inthronisiert. Auch das bestgehütete Geheimnis der Kurstadt, nämlich, wer der neue Träger des Ordens vom Dicken Fell ist, wurde an diesem Abend gelüftet.

Im voll besetzten Johannessaal im Katholischen Gemeindehaus begrüßten Sitzungspräsident Andreas Schweizer und Oberbürgermeister Udo Glatthaar die Besucher. Dann zeigte die Schafherde um Schäfer René Föhr ihren traditionellen Tanz, der an die Entdeckung der Mergentheimer Quellen erinnert. Nach einem bemerkenswerten Solotanz von Tanzmariechen Amrei, einem Eigengewächs der Narrengilde, besetzte der Hofstaat mit Elferrat, den bisherigen Prinzenpaaren und den Tanzgarden die Bühne. Für die Prinzenpaare galt es, Abschied zu nehmen. Dies tat das scheidende Kinderprinzenpaar Manuel I. und Romea I. mit wohl gesetzten Reimen. Auch Tollität Prinz Guido I. und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Kim I. mussten Zepter, Krone und die königlichen Umhänge nach einer Abschiedsrede an ihre Nachfolger abgeben.

Ausgestattet mit den Insignien ihres närrischen Regiments hielt zuerst das Kinderprinzenpaar Lara (Rollmann) und Tizian (Siegel) ihre Antrittsreden. Darin betonten sie, dass es in der Schule ab sofort nur noch Pause gibt und keine Hausaufgaben mehr. Zum Schluss ihrer gelungenen Fastnachtsrede stellten sie fest, dass ab sofort die Uhr für Fastnacht schlägt.

Ihre Lieblichkeit Prinzessin Daniela IV. und seine Tollität Prinz Michael VI. (beide tragen den Familiennamen Konrad), inzwischen mit Diadem geschmückt, dem Zepter ausgestattet und in königliche Umhänge gehüllt, stellten sich dann gegenseitig vor. Mit ihren zwei Kindern sind sie eine glückliche Familie und im privaten Leben plant Daniela Bäder im mit ihrem Bruder betriebenen Handwerksunternehmen. Michael „liebt das Verkaufen, für Sport, Fußball und das Laufen“ in seinem Geschäft nahe dem Mühlwehrkreisel. Viel Spaß in diesem Jahr, wünschte das Prinzenpaar und versprach, wenn „die Stimmung steigt, lasst es krachen. Wir machen keine halben Sachen“.

Danach stellte Andreas Schweizer den neuen Fastnachtsorden vor. In diesem Jahr weisen die Narren mit dem Aufdruck „Quo vadis“ auf den künftigen Weg der Stadt hin. Dazu druckten sie auf dem dem Stadtgebiet nachgebildeten Orden Schlagworte wie OB, Stadträte, Verkehr, Schulden, Kitas und die Frage „Wohin gehst Du?“. Die ersten Orden bekamen Prinzenpaare und Elferrat.

Schwungvolle Tänze

Nachdem die Tanzmariechen Aila und Nicola von der Narhalla Boxberg und die Power-Girls aus Dainbach ihre schwungvollen Tänze hingelegt hatten, hielt die letztjährige Trägerin des Ordens vom „Dicken Fell“, Conny Lehr, die Laudatio auf den neuen Ordensträger. Sie machte es spannend. Der neue Fellträger sei 1962 in einem 800-Seelendorf in einer landwirtschaftlichen Familie geboren, kein waschechter Mergentheimer, der am Faschingsdienstag lieber zu Wagneropern gehe. Er hat eine Familie mit drei Kindern und ist nicht leicht auf die Palme zu bringen. Er sei perfektionistisch und kein Mensch von großen Worten. Als sie dann noch darauf hinwies, dass für die beschriebene Person Musik das Leben ist, wurde klar, dass Stadtmusikdirektor Hubert Holzner der 42. Träger des Ordens vom „Dicken Fell“ wird.

Prinzessin Daniela hängte ihm daraufhin ein nagelneues Fell um, Sitzungspräsident Schweizer überreichte ihm die zugehörige Urkunde und steckte ihm auch die zur Auszeichnung gehörende Ehrennadel an. In seinem bayerischen Dialekt gestand der neue Würdenträger, dass er zum Fasching „eher ein ambivalentes Verhältnis“ habe. Als er den Nominierungsbrief aus dem Briefkasten gezogen habe, sei er aus allen Wolken gefallen. Er gab einige Schmankerl aus seinem Musikerleben zum Besten und bat darum „Conny spui auf“. Die holte ihre Ziehharmonika hervor und begleitete Hubert Holzner bei einem Schuhplatter, den er perfekt auf’s Parkett legte.

Anschließend zeigten auch die Große und die Juniorentanzgarde der Narrengilde, dass sie für die kommende Fastnachtssaison gerüstet sind.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018