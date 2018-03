Probe fahren und kaufen

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Gebrauchtradmarkt des RC-Dreigang mit dem örtlichen Fahrradverein, findet am Samstag, 10. März, statt. Der Pausenhof der Grundschule „Stadtmitte“ bietet beste Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf. Die Organisation liegt in den Händen der ehrenamtlichen Helfer des Vereins, ein kommerzielles Unternehmen ist nicht in den Verkauf eingeschaltet. Aus dem Erlös bestreitet der Verein seine zahlreichen breitensportlichen Aktivitäten, die letztendlich allen Fahrradfahrern nützen.

Los geht es ab 8 Uhr mit der Annahme und Registrierung der Fahrräder. Der Verkauf beginnt ab 9 Uhr. Der Pausenhof bietet reichlich Gelegenheit für Probefahrten. Der Ablauf ist durch die Marktordnung des Vereins geregelt. Der Veranstalter erhebt für alle verkauften Teile eine Provision von zehn Prozent und für nicht verkaufte Teile ein Standgeld von einem Euro. Mit dem Ende des Marktes um 13 Uhr können die Verkaufserlöse entgegen genommen bzw. müssen nicht verkaufte Teile wieder abgeholt werden. pm