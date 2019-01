Proben beginnen

Bad Mergentheim.Unter der Leitung von Professor Karl Rathgeber wird der Chor Cappella Nova mit renommierten Solisten und dem Main-Barockorchester Frankfurt am 31. März die Johannespassion von Johann Sebastian Bach aufführen.

Die Proben für das Konzert beginnen am kommenden Samstag, 19. Januar, um 10 Uhr im Großen Schulungsraum der Kliniken Dr. Vötisch, Herderstraße 10, Bad Mergentheim.

Die Johannespassion zählt zu den bedeutendsten Vokalwerken des Komponisten und beeindruckt Mitwirkende und Konzertbesucher gleichermaßen.

Eindringliche Arien und innig-würdevolle Choräle kommentieren und reflektieren die nach dem Evangelisten Johannes vorgetragene Leidensgeschichte Jesu.

Der Chor ist in besonderer Weise in die dramatische Handlung eingebunden. In den sogenannten Turba-Chören spiegelt er die Haltung des Volkes und anderer Gruppierungen im biblischen Geschehen wider. Sängerinnen und Sänger mit Chorerfahrung und Freude an differenzierter Klanggestaltung sind eingeladen mitzuwirken. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019