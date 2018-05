Prof. Dr. Matthias Knauff ist neuer Vorsitzender

Anzeige

Bad Mergentheim.In seiner Jahreshauptversammlung wählte der Verein der Freunde des Deutschorden-Gymnasiums Bad Mergentheim mit Prof. Dr. Matthias Knauff einen neuen Vorsitzenden.

Nach zehn Jahren an der Vereinsspitze bewarb sich Dr. Klaus Hofmann nicht mehr um das Amt des Vorsitzenden, stellte sich aber als Stellvertreter weiter zur Verfügung. Er sehe es als wertvoll an, dass nach dieser Zeit ein Führungswechsel stattfinde, der mit viel Kontinuität einhergehe. Der kurze Weg zwischen Verein und DOG bleibe so erhalten. Zugleich leite der Verein der Freunde des DOG wieder einmal einen Generationswechsel ein.

In seinem Bericht über die Vereinstätigkeit seit der letzten Hauptversammlung hob Hofmann zum einen die Förderung des Vereins der Freunde des DOG von 3 330 Euro für eine „interaktive Tafel“ hervor, die insbesondere in der Oberstufe zum Einsatz kommen soll. Zum anderen lobte er die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Mergentheim, die sich ein weiteres Mal auf eine Co-Finanzierung eingelassen habe. Für insgesamt 19 500 Euro wird das DOG neue Computer für sein Internetcafé und multimediale Klassenzimmerausstattun-gen bekommen. Der Verein der Freunde übernimmt ein Drittel der Kosten.