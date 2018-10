Prof. Karl Rathgeber neuer Chorleiter

Der anstehende Wechsel des Chorleiters stand im Mittelpunkt der Aussprache bei der Jahreshauptversammlung des Chors Cappella Nova.

Bad Mergentheim. In der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung ging es zunächst um den Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Dr. Dieter Fischer, den Finanzbericht von Schatzmeister Michael Beck und den Bericht des Chorleiters, Matthias Querbach.

Eröffnet wurde die Versammlung von Dr. Fischer mit einem Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr. In den Fränkischen Nachrichten sei über eine „fulminante Messias-Aufführung“ mit einem „alles überstrahlenden Chorklang“ berichtet worden und von einem „einfühlsam, flexibel und dynamisch“ gestalteten Weihnachtskonzert, in dem der Chor seine Qualität durch ein „transparentes Klangbild, sensible und flexible Dynamik und Einfühlsamkeit“ unter Beweis gestellt habe. Die Aufführung des Oratoriums „Elias“ sei nach einer „ungewöhnlich kraftvollen und ausdrucksstarken Interpretation“ und einer „imponierenden von leidenschaftlichem Engagement getragenen Gesamtleistung von Chor, Orchester und Gesangssolisten mit mehrminütigen stehenden Ovationen“ gefeiert worden.

Der große künstlerische Erfolg des Elias sei leider – nach den Worten von Schatzmeister Michael Beck – auch mit einem großen finanziellen Defizit einhergegangen, da am gleichem Nachmittag die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Eröffnungsspiel bei der Weltmeisterschaft bestritt und die Besucherzahl weit unter dem Durchschnitt vergleichbarer Konzerte lag. In einem leidenschaftlichen Appell rief der Schatzmeister alle Mitglieder und Freunde des Vereins dazu auf, den Chor durch Spenden zu unterstützen.

Chorleiter Matthias Querbach lobte vor allem die gut besuchten und sehr effektiven Proben sowie die gute Vorbereitung der Sänger durch häusliches Notenstudium. So sei es möglich gewesen, die ausgefeilte expressive Klanggestaltung in den Mittelpunkt der Chorarbeit zu stellen. Die Arbeit mit dem Chor habe ihm große Freude bereitet, weshalb ihm seine im Vorfeld der Versammlung bekannt gegebene Entscheidung, das Amt als Chorleiter nieder zu legen, auch besonders schwer gefallen sei. Ausschließlich persönliche Gründe seien hierfür ausschlaggebend gewesen. Dem Chor bleibe er weiterhin verbunden. Bereits jetzt stehe fest, dass er bei der Aufführung der Johannes-Passion im März nächsten Jahres den Orgelpart übernehmen werde.

Das Bedauern über das Ausscheiden des beliebten und hochgeschätzten Chorleiters wurde bei den Teilnehmern der Versammlung dadurch gemildert, dass der Vereinsvorstand einen potenziellen Nachfolger präsentieren konnte. Durch Vermittlung von Matthias Querbach bestehe die Bereitschaft, dass sein Freund und früherer Hochschullehrer, Professor Karl Rathgeber, die Proben für das Weihnachtsoratorium übernimmt und das Konzert am vierten Advent in der Schlosskirche wie geplant aufführt. Zudem bestehe die Option auf eine dauerhafte Zusammenarbeit, hieß es noch.

Einen Wechsel gab es auch beim Amt der Schriftführerin. Das langjährige Vorstandsmitglied Eva-Maria Demel sah sich zeitbedingt nicht mehr in der Lage, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Ihre Nachfolgerin ist Gudrun Wolf.

Mit einem optimistischen Ausblick auf die anstehenden Konzerte sowie einem langanhaltenden Beifall und vielen guten Wünsche für den ausscheidenden Chorleiter wurde die Versammlung beendet.

Jetzt gewählt

Wie der Vereinsvorstand aktuell mitteilt, ist mittlerweile Prof. Rathgeber offiziell zum Nachfolger von Matthias Querbach gewählt worden. Dies erfolgte nach einem Probedirigat. Rathgeber studierte an der Musikhochschule Frankfurt am Main. Nach den Examina in Schulmusik, Kirchenmusik (A) und Dirigieren, unter anderem bei Helmuth Rilling und Jirí Stárek, folgten Meisterkurse bei Martin Behrmann, Volker Hempfling und Eric Ericson.

Seine beruflichen Stationen führten ihn als Dekanatskirchenmusiker nach Dreieich bei Frankfurt am Main, als städtischen Musikschulleiter nach Lüneburg, als Lehrbeauftragten an die Hochschule für Künste Bremen und als Musikdirektor an das Evangelische Stift Tübingen. 1994 wurde er zum Direktor an der damaligen Fachakademie für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth berufen.

Von August 2000 war Rathgeber bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2013 Professor für Dirigieren an der neu gegründeten Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth. Er verantwortete als Gründungsrektor den Aufbau der Hochschule und war bis 2011 mehrfach wiedergewählter Rektor.

An der Hochschule leitete er die beiden Hochschulchöre. Von 1999 bis Mai 2018 war er künstlerischer Leiter des „regerchor braunschweig e.V“. DF

