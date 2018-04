Programm zu Ehren des Heiligen Georgs

Anzeige

Zur Anwerbung und Rekrutierung gehören eine Schießübung und Exerzieren für die neuen Rekruten, genauso wie die Übergabe der von Hans-Georg Boehm gestalteten Urkunden und die Besoldung der Rekruten. Mit dem Historischen Wachaufzug, um 17 Uhr auf dem Marktplatz wird das Programm fortgesetzt. Vor der Kulisse des Alten Rathauses werden die anwesenden Compagnien antreten und einen historischen Aufzug mit Gewehrsalut aus der Zeit um 1760 darstellen. Neben dem Gewehrsalut gehören auch Neuaufnahmen und die Indienststellung der Viertelmeister der Compagnie zum festen Ablauf des Wachaufzuges.

In der gemütlichen Atmosphäre des Arsenals der Compagnie im Äußeren Schlosshof findet ab 19 Uhr der traditionelle Deutschmeisterabend statt.

Der St. Georgstag wird am Sonntag, 29. April, mit der traditionellen Hubertusmesse im Kurpark fortgesetzt. Bei gutem Wetter findet der Gottesdienst im Musikpavillon der Kurverwaltung statt, bei schlechter Witterung in der Wandelhalle. Die Hubertusmesse beginnt um 9.30 Uhr in bewährter Weise von den Parforcehornbläsern der Kreisjägervereinigung intoniert. Die Hubertusmesse in Zusammenarbeit der Deutschorden-Compagnie, der Münstergemeinde St. Johannes, der Kreisjägervereinigung und der Kurverwaltung ist jedes Jahr aufs Neue ein besonderer Höhepunkt des St. Georgstages. Nach dem Ehrensalut durch die Schützengilde Königshofen ziehen die Uniformierten in den Äußeren Schlosshof, wo ab 11.30 Uhr die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen besteht.

Das Programm wird um 13.30 Uhr mit dem Schießen am Schießwasen an der Wolfgangsbrücke fortgesetzt. Im Anschluss führt der Zug um 14 Uhr durch die Innenstadt in den Schlosshof, wo sich um 14.30 Uhr die Vorstellung der Gruppen, das Abschreiten der Front und der Salut der anwesenden Garden und Wehren mit Gewehren, Böller und Kanone anschließt.

Im Anschluss bittet die Compagnie ins Arsenal zum gemeinsamen, gemütlichen Ausklang des St. Georgstages.

Umrahmt wird der St. Georgstag musikalisch vom Deutschmeister Spielmannzug unter der Leitung von Stabsführer Florian Fickel, der bei allen Aufzügen aufspielen wird. hdoc

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.04.2018