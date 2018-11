Bad Mergentheim.„Alle Jahre wieder“ präsentieren die Schüler der Klassen 5 bis 13 des Deutschorden-Gymnasiums ein vielfältiges Programm zur Vorweihnachtszeit. Bei zwei Aufführungen kann man sich auf die besinnliche Adventszeit einstimmen. Am Donnerstag, 6. Dezember, werden um 18 Uhr die Musikprofilklassen 5 bis 7, der Chor der Klassen 5 und 6, die Tanz-AG und das Vororchester in der Aula des Deutschorden-Gymnasiums die Besucher musikalisch auf die Weihnachtszeit einstimmen. Die traditionelle Adventsmusik in der Schlosskirche findet am darauffolgenden Mittwoch, 12. Dezember, um 19 Uhr statt. Eine Mischung aus Werken der Renaissance, des Barock, der Klassik und Moderne werden die Schüler der Musikprofilklassen 8 bis 12, die Chöre der Klassen 5 bis 7, der Projektchor und das JugendSinfonieOrchester präsentieren. Bei bekannten Liedern darf gerne mitgesungen werden. DOG

